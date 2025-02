Neue ORF-Angebote in Einfacher Sprache: ORF Topos und FM4 bieten Artikel und Podcast an

ORF ist Partner von neuem EU-Projekt ENACT

ORF

Der ORF baut neben seinen Services für Untertitelung, Übersetzung in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) sowie Audiodeskription auch sein Angebot in Einfacher Sprache aus.

Zum einen werden auf der ORF-Plattform Topos in Zukunft Artikel in Einfacher Sprache zur Verfügung gestellt, zum anderen gestaltet FM4 den Wissenspodcast „Einfach Erklärt“ in Einfacher Sprache.

Nachrichten in Einfacher Sprache helfen Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch vielen Älteren sowie Menschen mit geringen Deutschkenntnissen. Der ORF stellt daher in allen Medien Nachrichten in Einfacher Sprache zur Verfügung.

Artikel in Einfacher Sprache auf ORF Topos

Die multimediale ORF-Plattform Topos bietet nun – neben dem schon bestehenden Angebot auf news.ORF.at – auch Artikel in Einfacher Sprache an. Inhaltliche Schwerpunkte sind Kultur, Wissenschaft, Religion und Gesellschaft. Verfasst werden die Artikel in Zusammenarbeit mit der Inklusiven Lehrredaktion – teils auf Basis von ORF-Topos-Artikeln, teils exklusiv.

Der Gedanke dahinter: Nicht nur News sind für die Zielgruppe wichtig – sondern auch gesellschaftliche Reflexion sowie Teilhabe an Debatten in Kultur und Wissenschaft sowie zu gesellschaftspolitischen Themen.

Damit hat Einfache Sprache im ORF-Netzwerk auch erstmals eine eigene Website, die ständig erweitert wird. Alle Artikel sind laufend unter https://topos.orf.at/einfachesprache abrufbar.

FM4-Podcast „Einfach Erklärt“ in Einfacher Sprache

„Einfach Erklärt“ ist ein Wissenspodcast in Einfacher Sprache. Der Podcast wird von der Inklusiven Lehrredaktion gemeinsam mit Radio FM4 gestaltet. Da die Einfache Sprache versucht, klar und deutlich zu bleiben, sind die Folgen kurz und übersichtlich gestaltet. Einmal pro Monat soll eine neue Podcast-Folge online gehen.

Die Folgen werden auf sound.ORF.at, Spotify, Apple Podcasts und auf allen anderen, wichtigen Podcast-Plattformen abrufbar sein. Das Angebot ist auf ORF Sound hier zu finden: https://sound.orf.at/podcast/orf/einfach-erklaert

Über die Inklusive Lehrredaktion

Bei beiden neuen Angeboten wirkt die Inklusive Lehrredaktion maßgeblich mit. Bei dieser handelt es sich um ein Berufsqualifizierungsprojekt des Fonds Soziales Wien in Zusammenarbeit mit „Jugend am Werk“, das für die Teilnehmer:innen auf drei Jahre limitiert ist. Die Inklusive Lehrredaktion ist maßgeblich an der Produktion der Nachrichten in Einfacher Sprache auf news.orf.at beteiligt.

ORF als Partner des neuen EU-Projekts ENACT

Allein in Österreich sind rund 1,3 Millionen Menschen aus unterschiedlichen Gründen auf Nachrichten in Einfacher Sprache angewiesen. Deshalb bietet der ORF diese bereits seit 2017 im ORF TELETEXT an und stellt mittlerweile in all seinen Medien Formate in Einfacher Sprache zur Verfügung.

Einen wesentlichen Beitrag bei der zielgruppengerechten Weiterentwicklung von Formaten in Einfacher Sprache soll nun auch das neue EU-Projekt ENACT (von „to enact“ – „verordnen“) leisten: ENACT steht für „Easy-to-understand News for Collaborative Transformation“ und ist eine Kooperation des ORF mit Partnerorganisationen aus Italien, Lettland, Slowenien und Spanien.

Die Zusammenarbeit verschiedener Redaktionen, die aktuell Nachrichten in Einfacher Sprache produzieren und veröffentlichen, steht dabei im Fokus und soll maßgeblich dazu beitragen, das Angebot an Nachrichten in Einfacher Sprache europaweit zu verbessern.

Ziel von ENACT ist die Erstellung von Richtlinien für die Verwendung von Nachrichten in Einfacher Sprache in audiovisuellen Medien.

Die Zielgruppe umfasst insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten und Deutsch als Zweitsprache, außerdem profitieren ältere Menschen, Kinder und Jugendliche von Informationen, die einfach verständlich aufbereitet sind.

Nachrichten in Einfacher Sprache sollen so gestaltet sein, dass Menschen mit geringer Sprachkompetenz Informationen verstehen.

Über Barrierefreiheit und Inklusion im ORF

Dem ORF ist es ein Anliegen, mit seinen Programmangeboten einen Beitrag für mehr Inklusion in der Gesellschaft zu leisten. Die Abteilung „Barrierefreiheit und Inklusion“ des ORF setzt sich für die barrierefreie Teilhabe von rund zwei Millionen Menschen in Österreich ein, die mit Behinderungen oder Einschränkungen leben.

Als Teil des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags – vor allem aber als gesellschaftliche Verpflichtung – arbeitet das Team daran, Hürden in den Bereichen Hören, Sehen und Verstehen abzubauen.

Täglich werden mehr als 76 Stunden Untertitel angeboten und Sendungen mit Audiodeskription, in Österreichischer Gebärdensprache sowie Nachrichten in Einfacher Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten und schwacher Sprachkompetenz zur Verfügung gestellt.

Ziel des ORF ist ein Programm ohne Barrieren, das für die gesamte Bevölkerung in Österreich zugänglich ist. Darüber hinaus strebt der ORF eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an, indem er deren Stimme im ORF und in seinen Programmen stärkt und fördert.