Neue Westbahn-Verbindung Richtung Süden

Das private Bahnunternehmen Westbahn fährt seit März 2026 nun auch auf der Südstrecke und setzt dabei auf Hochgeschwindigkeitstechnik von Stadler (Typ SMILE).

Westbahn / NLK Pfeffer

Die Westbahn fährt seit Anfang März 2026 in den Süden; konkret von Wien über Graz, Klagenfurt bis nach Villach.

Bei den eingesetzten Zügen der Westbahn handelt es sich um das bis zu 250 km/h schnelle Modell SMILE des Herstellers Stadler mit Teilniederflureinstieg.

Während klassische Wagen oft bis zu drei Stufen aufweisen, reduziert die SMILE-Architektur den Höhenunterschied durch mehrere Rampen im Wageninneren.

Zwei Einstiege sind barrierefrei ausgeführt

Die meisten Einstiege in den Zug haben eine Stufe. In einem Interview mit „Bahnblick“ erläuterte Thomas Posch, Geschäftsführer der Westbahn, die Einstiegssituation im Detail und verweist auf die Barrierefreiheit:

Zwei Einstiege sind rollstuhlgerecht barrierefrei ausgeführt also wirklich auf Ebene des Bahnsteigs.

Dies ermöglicht Rollstuhlnutzenden ein autonomes Ein- und Aussteigen ohne die sonst üblichen externen Hublifte oder Rampen.

Auch die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) nutzt dieses Modell seit 2019 und so sieht der Einstieg an 55 cm hohen Bahnsteigen (in Österreich und der Schweiz die Standardhöhe) aus:

Laut Stadler soll es mehrere barrierefreie WCs im Zug geben. (Siehe: Video bei „Bahnwelten“) In der Ausführung für die SBB ist dies auch so.