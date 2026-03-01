Neue Westbahn-Verbindung Richtung Süden

Während klassische Wagen oft bis zu drei Stufen aufweisen, reduziert die SMILE-Architektur den Höhenunterschied durch mehrere Rampen im Wageninneren.
Zwei Einstiege sind barrierefrei ausgeführt
Die meisten Einstiege in den Zug haben eine Stufe. In einem Interview mit „Bahnblick“ erläuterte Thomas Posch, Geschäftsführer der Westbahn, die Einstiegssituation im Detail und verweist auf die Barrierefreiheit:
Zwei Einstiege sind rollstuhlgerecht barrierefrei ausgeführt also wirklich auf Ebene des Bahnsteigs.
Dies ermöglicht Rollstuhlnutzenden ein autonomes Ein- und Aussteigen ohne die sonst üblichen externen Hublifte oder Rampen.
Auch die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) nutzt dieses Modell seit 2019 und so sieht der Einstieg an 55 cm hohen Bahnsteigen (in Österreich und der Schweiz die Standardhöhe) aus: