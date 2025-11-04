Neue Züge für die WESTbahn: Was ändert sich bei den Rollstuhlplätzen?

WESTbahn – KISS 2 hat Zulassung erhalten und ist ab sofort im Einsatz
Die WESTbahn hat ihre Flotte auf siebzehn (bisher waren es sieben) Garnituren erhöht. Drei der KISS 2 Züge wurden bereits …
Die WESTbahn nimmt neue Züge in Betrieb. Besonders im Bereich Barrierefreiheit gibt es Änderungen. BIZEPS konnte die Züge bereits besichtigen.
Die WESTbahn hat sich für neue Züge von China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) entschieden, um ihr Angebot zu modernisieren. Damit setzt das Unternehmen erstmals auf chinesische Züge.
„In den kommenden Wochen sollen die neuen Züge schrittweise in den Fahrgastbetrieb übernommen werden“, kündigte die Westbahn Management GmbH kürzlich an.
Bereits im August 2023 hatte BIZEPS die Gelegenheit, einen ersten Blick auf die neuen Garnituren zu werfen – hier unsere Eindrücke.
Die Züge haben, wie es bereits Standard ist, einen Niederflureinstieg auf gleicher Höhe mit dem Bahnsteig und mit einem automatischen Schiebetritt, der den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug überbrückt. Im Bedarfsfall gibt es zusätzlich auch noch eine Rampe.
Welche Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Zügen der Firma Stadler gibt es?
