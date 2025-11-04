Neue Züge für die WESTbahn: Was ändert sich bei den Rollstuhlplätzen?

Die WESTbahn nimmt neue Züge in Betrieb. Besonders im Bereich Barrierefreiheit gibt es Änderungen. BIZEPS konnte die Züge bereits besichtigen.

Westbahn Management GmbH/Zinell

Die WESTbahn hat sich für neue Züge von China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) entschieden, um ihr Angebot zu modernisieren. Damit setzt das Unternehmen erstmals auf chinesische Züge.

„In den kommenden Wochen sollen die neuen Züge schrittweise in den Fahrgastbetrieb übernommen werden“, kündigte die Westbahn Management GmbH kürzlich an.

Bereits im August 2023 hatte BIZEPS die Gelegenheit, einen ersten Blick auf die neuen Garnituren zu werfen – hier unsere Eindrücke.

Barrierefreiheit im Detail

Die Züge haben, wie es bereits Standard ist, einen Niederflureinstieg auf gleicher Höhe mit dem Bahnsteig und mit einem automatischen Schiebetritt, der den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug überbrückt. Im Bedarfsfall gibt es zusätzlich auch noch eine Rampe.

Welche Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Zügen der Firma Stadler gibt es?

Rollstuhlplätze: In den neuen Zügen gibt es insgesamt zwei Rollstuhlplätze. Diese befinden sich nebeneinander jeweils am Fenster in der Nähe zur barrierefreien Toilette. Die Zufahrt zu den Plätzen ist leichter und geräumiger als bisher.

Rollstuhlplätze. Diese befinden sich nebeneinander jeweils am Fenster in der Nähe zur barrierefreien Toilette. Die Zufahrt zu den Plätzen ist leichter und geräumiger als bisher. Kinderabteil-Änderung: Anders als bisher sind die Rollstuhlplätze nicht mehr im speziell ausgewiesenen Kinderabteil angebracht. Die Plätze sind allerdings getrennt von anderen Fahrgästen, wodurch ein gemeinsames Reisen nicht möglich ist. Dies ist ein großer Nachteil fürs gemeinsame Reisen. Abgesonderte Rollstuhlplätze sind nicht mehr zeitgemäß.

Kleinere Tische: Die Tische sind im Vergleich zu den alten Zügen kleiner, nicht in der Höhe verstellbar und die Klappsitze verhindern eine angenehme Nutzung, da der Tisch so nur leicht versetzt genutzt werden kann.