Neuer Beirat der Antidiskriminierungsstelle in Deutschland

Der für diese Legislaturperiode neu zusammengesetzte Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Deutschland hat am 14. Jänner 2020 seine Arbeit aufgenommen und bei seiner konstituierenden Sitzung einstimmig Prof. Barbara John zur Vorsitzenden gewählt. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wählte der Beirat Dr. Sibylle Raasch, Professorin im Ruhestand an der Universität Hamburg.

Für den Deutschen Behindertenrat sind Ottmar Miles-Paul von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) als Mitglied und Dr. Michael Richter vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband als stellvertretendes Mitglied im Beirat vertreten.

