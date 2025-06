Neuer Leitfaden für diskriminierungsfreie und anti-ableistische Darstellung in den Medien entwickelt

Per E-Mail teilen

Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf diskriminierungsfreie Darstellung in den Medien. Deshalb hat der Österreichische Behindertenrat einen Medienleitfaden entwickelt. Dieser trägt den Titel „Menschen mit Behinderungen in den Medien. Ein Leitfaden für anti-ableistische Darstellung und Repräsentation.“

In einer Welt, in der Menschen fast alle ihre Informationen aus unterschiedlichen Medien wie Internet, Fernsehen oder Radio beziehen, sind diese von zentraler Bedeutung für die Informationsgewinnung in einer Gesellschaft.

Durch mediale Berichterstattung, z.B. im Internet und Fernsehen, ist es und möglich, Informationen aus verschiedenen Teilen der Welt zu bekommen.

Aber man sollte sich eines immer vor Augen halten

Durch Medien werden nicht nur Informationen transportiert, sondern Medien prägen durch ihre Art der Berichterstattung und durch die Inhalte, über die sie berichten unsere Sicht auf die Welt.

Welche Themen sind relevant?

Wie wird über Themen berichtet?

All das ist für die Inklusion und den Stellenwert von Personengruppen in einer Gesellschaft von Bedeutung. Durch Zeitungen, Fernsehen oder Internet ist es auch möglich, sich Wissen über eine Personengruppe anzueignen, ohne mit ihnen in Kontakt zu treten. Die Qualität und Quantität dieses vermittelten Wissens kann darüber entscheiden, wie Menschen diese Personengruppe wahrnehmen.

Dies ist vor allem im Hinblick auf Minderheiten wie Menschen mit Behinderungen von Bedeutung. Umgekehrt spiegelt sich fehlende Inklusion auch in der medialen Berichterstattung wider.

Medien tragen daher eine große Verantwortung umso wichtiger ist es sich Ableismus und Diskriminierung in medialen Darstellungen bewusst zu sein, um diese zu vermeiden. Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf diskriminierungsfreie Darstellung in den Medien.

Medienleitfaden

Um dieses Recht durchzusetzen hat der Österreichische Behindertenrat den Medienleitfaden „Menschen mit Behinderungen in den Medien. Ein Leitfaden für anti-ableistische Darstellung und Repräsentation“ entwickelt.

Der Leitfaden enthält wichtige Stichpunkte für eine anti-ableistische Darstellung in den Medien.