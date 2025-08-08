Neuer Rollstuhl- und Fahrradpark am Wienerberg bringt Fahrspaß für alle

Am Wienerberg ergänzt ein neuer Rollstuhl- und Fahrradpark die bestehenden Sportflächen um ein inklusives Bewegungsangebot.

Österreichischer Behindertenrat

Wie die Stadt Wien am 7. August 2025 bekannt gab, wurde nahe dem Sportplatz „In der Gruam“ in Wien-Favoriten ein kombinierter Rollstuhl- und Fahrradpark eröffnet.

Das Projekt ist Teil der Kinder- und Jugendmillion, bei der junge Menschen ihre Ideen für die Stadtgestaltung einbringen können. Der Park wurde so gestaltet, dass er von Rollstuhlfahrerinnen und Radfahrerinnen gleichermaßen genutzt werden kann.

Die Rollstuhlstrecke besteht aus Holz, die Fahrradstrecke aus einer umweltfreundlichen Mischung aus Erde, Lehm und Split, ähnlich einem Pumptrack.

Drei Schwierigkeitsstufen und Umfahrungen ermöglichen sowohl Anfänger:innen als auch Fortgeschrittenen das Training. Beide Strecken starten auf einer gemeinsamen runden Holzplattform, die als Treffpunkt und Austauschort dient.

Der Zugang zum Park ist vollständig barrierefrei. Ein Weg führt vom Behindertenparkplatz (in der Nähe von Gutheil-Schoder-Straße 8) direkt ins Gelände.

Einen umfangreichen Bericht mit zusätzlichen Fotos und Details hat der Österreichische Behindertenrat auf seiner Website veröffentlicht.

Die Stadt Wien gibt bekannt: „Die Benutzung der Anlage ist nur mit Fahrgeräten erlaubt, die mit eigener Körperkraft betrieben werden (keine Elektromotoren)“