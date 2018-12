Neues im ORF TELETEXT: „Nachrichten leicht verständlich“ jetzt mit zweiter, noch einfacherer Version

Per E-Mail teilen

Seit Sommer 2017 bietet der ORF TELETEXT ab Seite 470 „Nachrichten leicht verständlich“ in einfacher Sprache (Sprachstufe B1).

Ab sofort erweitert der ORF TELETEXT dieses Service: Ab Seite 480 werden unter dem Titel „Nachrichten leichter verständlich“ die gleichen tagesaktuellen Meldungen noch leichter verständlich, in kürzeren Sätzen und auf mehr Zeilen aufgeteilt (Sprachstufe A2) angeboten.

Außerdem werden als neue Services ab sofort Informationen zu Betreuung und Pflege (Seite 657 und 658) und über Messen und Börsen (Seite 804 und 805) verfügbar sein.

Nachrichten in einfacher Sprache ab sofort in zwei unterschiedlichen Sprachstufen

Der ORF TELETEXT übernimmt für „Nachrichten leicht verständlich“ und das neue „Nachrichten leichter verständlich“ das Informationsservice „Top Easy“ der APA – Austria Presse Agentur.

Diese Nachrichten in einfacher Sprache werden in Kooperation mit dem Grazer Unternehmen capito (spezialisiert auf Übersetzungen von Texten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden) erstellt und vom Sozialministerium unterstützt.

Somit werden im ORF TELETEXT ab Seite 470 und 480 die vier bis sechs wichtigsten tagesaktuellen Meldungen der APA-Redaktion aus den Bereichen Politik, Chronik, Wirtschaft, Kultur, Leute und Sport von Montag bis Freitag in einfacher und leicht verständlicher Sprache veröffentlicht.

Die Meldungen sind dabei in bewusst kurzen Sätzen verfasst, auf schwierige Wörter wird nach Möglichkeit verzichtet oder diese werden in einer Ergänzung erklärt. Um das Lesen und Verstehen außerdem zu vereinfachen, werden lange, zusammengesetzte Wörter mit einem Bindestrich versehen. Mit den nunmehr zwei Versionen des Service kann jede Leserin und jeder Leser die für sie/ihn passende Variante wählen.

Zwei Millionen erwachsene Menschen in Österreich haben Leseschwierigkeiten. Leichte, verständliche Sprache schafft hier Abhilfe – und bietet gleichzeitig einen Zusatznutzen für alle, die Deutsch als zweite oder dritte Sprache lernen. So bietet der ORF TELETEXT auch Unterstützung zur Erreichung der Sprachkenntnisse im Level B1.

Mit den „Nachrichten leicht verständlich“ und den „Nachrichten leichter verständlich“ ergänzt der ORF TELETEXT zudem das umfangreiche ORF-Angebot zur Barrierefreiheit und setzt auch die Ziele des Nationalen Aktionsplans Behinderung und der UN-Behindertenrechtskonvention um.

Der ORF TELETEXT – auch im Web und als App erfolgreich

Zusätzlich zum „klassischen“ ORF TELETEXT am TV-Gerät wurde die seit 2002 verfügbare Onlineversion des ORF TELETEXT – zu finden unter http://teletext.ORF.at – im Jänner 2018 überarbeitet, seit März 2016 gibt es eine eigene ORF TELETEXT-App, die kostenlos in den App-Stores für iOS und Android zur Verfügung steht.