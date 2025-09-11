Neukonstituierung der Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit in Wien

Die Arbeit der Gemeinderätlichen Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit geht weiter: Am 11. September 2025 wurde sie im Wiener Rathaus erneut konstituiert.

Stefanie Vasold

Im Wiener Rathaus hat sich am 11. September 2025 die Gemeinderätliche Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit wieder konstituiert. Sie besteht aus Gemeinderat:innen aus allen im Wiener Gemeinderat vertretenen Parteien.

In der konstituierenden Sitzung wurde die Wiener Gemeinderätin Stefanie Vasold erneut zur Vorsitzenden gewählt. Zu ihren Stellvertreter:innen zählt unter anderem Astrid Rompolt.

Vasold freut sich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren und betont die große Bedeutung der Themen Inklusion und Barrierefreiheit für die Stadt Wien.

Gemeinsam mit ihrem Team in der Kommission möchte sie wichtige Fortschritte für eine inklusive und barrierefreie Stadtgesellschaft erzielen.