Neuro.Match: Echte Inklusion als Antwort auf den Fachkräftemangel

Neurodivergente Talente passgenau für niederösterreichische Betriebe

MAG Menschen und Arbeit GmbH

Die MAG Menschen und Arbeit GmbH hat gestern im NÖ Landhaus St. Pölten das Pilotprojekt Neuro.Match vorgestellt.

Mit Neuro.Match und dem langjährigen Engagement bei 0>Handicap zeigt die MAG, dass echte Inklusion und wirtschaftlicher Erfolg in Niederösterreich Hand in Hand gehen – besonders dann, wenn andere den Kurs ändern.

Das Projekt vermittelt hochqualifizierte neurodivergente Talente passgenau an niederösterreichische Unternehmen. Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels und der rasanten digitalen Transformation durch Künstliche Intelligenz bleibt viel Potenzial ungenutzt.

Neuro.Match hebt dieses verborgene Potenzial und schafft durch hohe Detailgenauigkeit, analytische Stärke und besondere Zuverlässigkeit konkrete Vorteile für die Betriebe.

Verlässliche Rahmenbedingungen als Wirtschaftsmotor

Arbeitsmarkt Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz unterstrich bei der Veranstaltung:

Wirtschaftlicher Erfolg braucht die volle Nutzung aller Talente in unserer Region. Neurodivergente Fachkräfte überzeugen oft durch hohe Detailgenauigkeit, starke analytische Fähigkeiten und besondere Zuverlässigkeit. Eigenschaften, die für viele Unternehmen in Niederösterreich zunehmend entscheidend sind.

Strategische Brückenbauer: Von 0>Handicap zu Neuro.Match

MMag. Robert Lagler, Geschäftsführer der MAG Menschen und Arbeit GmbH, betont:

Inklusion ist kein reines Sozialprojekt, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil für Niederösterreich. Mit unseren etablierten Programmen wie 0>Handicap haben wir bereits ein starkes Fundament geschaffen. Neuro.Match ist der konsequente nächste Schritt, um neurodivergenten Talenten die verdiente Sichtbarkeit am Arbeitsmarkt zu verschaffen.

Effiziente Vermittlung und konkrete Erfolge

Projektleiterin Elke MacEntee erläuterte, dass Neuro.Match die Unternehmen durch spezialisierte Vorauswahl und individuelles Matching spürbar entlastet. Die meist akademisch ausgebildeten Fachkräfte verstärken vor allem Bereiche wie IT, Technik und Analytik. Oft genügen kleine Anpassungen für eine langfristige Integration.

Bisher wurden acht Personen vermittelt, vier davon in Vollzeit. 24 weitere qualifizierte Talente stehen aktuell im Pool zur Verfügung.