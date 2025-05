NGO-Forum der Volksanwaltschaft – Human Rights First – trotz Sparpaket

Per E-Mail teilen

In Zeiten zunehmender Budgetkürzungen ist es wichtiger denn je, die Menschenrechte nicht aus dem Blick zu verlieren. Unter dem Titel „Human Rights First – trotz Sparpaket“ lädt die Volksanwaltschaft am 19. Mai 2025 erneut zum NGO-Forum ins österreichische Parlament ein.

Volksanwaltschaft

Die Veranstaltung stellt klar: Auch unter Sparmaßnahmen dürfen zentrale menschenrechtliche Anliegen nicht vernachlässigt werden. Das Forum richtet den Fokus auf zwei besonders dringliche Themenfelder: die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie Frauenrechte.

Ziel ist es, ein nachhaltiges „Human Rights Mainstreaming“ in allen Politikbereichen zu fördern – unabhängig von finanziellen Rahmenbedingungen.

Expertise und Dialog im Zentrum

Renommierte Fachpersonen wie Ursula Naue vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und Angela Wegscheider vom Institut für Politikwissenschaft und Sozialpolitik der JKU Linz eröffnen das Forum mit Impulsvorträgen.

Ergänzt werden diese durch Podiumsdiskussionen mit Abgeordneten aller Parlamentsparteien, die aktuelle Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten aus politischer Sicht beleuchten.

Veranstaltungsdetails und Anmeldung

Datum: Montag, 19. Mai 2025

Uhrzeit: 09:00 – ca. 16:30 Uhr

Ort: Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien, Lokal 3 – Theophil Hansen (Säulenhalle)

Eine Anmeldung ist bis spätestens 9. Mai 2025 an Frau Mag.a Nina Augustin nina.augustin@volksanwaltschaft.gv.at erforderlich.