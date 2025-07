NGOs fordern 159 Maßnahmen: Menschenrechtslage in Österreich unter Druck

Per E-Mail teilen

Am 14. Juli 2025 präsentierten die Österreichische Liga für Menschenrechte, Amnesty International und der Österreichische Behindertenrat im Presseclub Concordia – eine Bilanz zur Menschenrechtslage in Österreich, an der rund 300 NGOs mitgearbeitet haben.





Anlass war die anstehende UNO-Staatenprüfung (Universal Periodic Review, UPR), bei der die Menschenrechtssituation alle fünf Jahre bewertet wird. (Siehe auch Bericht des Österreichischen Behindertenrats)

Die rund 300 NGOs fordern in einer gemeinsamen Stellungnahme – unter der Koordinierung der Liga für Meneschenrechte -159 konkrete Maßnahmen unter anderem:

Abschaffung der Messenger-Überwachung

Recht auf Wohnen in der Verfassung

Gleichstellung für Menschen mit Behinderung, inklusive fairer Bezahlung in Werkstätten

Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen und ein Nationaler Aktionsplan

Obsorgeregelung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Bessere politische Teilhabe für alle Menschen, die rechtmäßig in Österreich leben

Die Bilanz der letzten Jahre fällt aus Sicht der Zivilgesellschaft ernüchternd aus: Nur 8 % der früher angenommenen UNO-Empfehlungen wurden vollständig umgesetzt, fast die Hälfte blieb gänzlich unbehandelt. Besonders kritisch bewertet der Behindertenrat die Lage von Menschen mit Behinderung, wo es sogar Rückschritte gebe.

Ein Lichtblick: Die Einrichtung einer Ermittlungsstelle gegen Polizeigewalt wurde positiv hervorgehoben.

Die NGOs fordern jetzt eine strategische Neuausrichtung, insbesondere einen Nationalen Aktionsplan für Menschenrechte und einen „Human-Rights-First-Ansatz“, bei dem Menschenrechte im Gesetzgebungsprozess von Anfang an mitgedacht werden.

Die nächste UNO-Menschenrechtsprüfung für Österreich findet im Jänner 2026 statt. Bis dahin bleibt offen, ob die Regierung aus Kritik konkrete Maßnahmen ableitet – oder es erneut bei wohlklingenden Absichtserklärungen bleibt.

