Nicht erschrecken: Am Samstag den 5. Oktober 2024 gibt es einen Sirenenalarm und Handyalarm

Am 5. Oktober 2024 zwischen 11:45 Uhr und 13:30 Uhr testet Österreich das AT-Alert Warnsystem. Das System sendet Warnnachrichten an alle eingeschalteten Handys. Gleichzeitig heulen die Sirenen. Die Handys erhalten Nachrichten mit einem lauten Alarmton. Wichtig: Es ist nur ein Test. Es gibt keine Gefahr.

Im Ernstfall soll das AT-Alert-System die Bevölkerung über Gefahren informieren und konkrete Handlungsempfehlungen geben.

Weiterführende Informationen:

Der Fonds Soziales Wien informierte BIZEPS am 2. Oktober 2024 im Detail:

„AT-Alert“ ist ein Bevölkerungswarnsystem auf Basis der Mobilfunktechnologie „Cell Broadcast“.

Die Stadt Wien und ihre Dienststellen können über dieses System eine Textnachricht an Mobiltelefone senden. Diese Nachricht wird an alle eingeschalteten und in einem Mobilfunknetz eingeloggten Mobiltelefone ausgesendet.

Erstmals wird dieses System am Samstag, 5.10.2024 gemeinsam mit dem jährlichen Sirenenalarm getestet. Bitte beachten Sie, dass es an diesem Tag im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr neben der Sirenenalarmierung auch zu Textnachrichten in Verbindung mit Alarmtönen am Mobiltelefon kommt. Es werden dabei Smartphone wie auch Tastentelefonen betroffen sein.

Dies kann bei älteren und erkrankten Personen zu Irritationen führen. Zusätzlich führt die erhöhte Geräuschbelastung auch zu einer Verunsicherung dieser Personengruppe. Dies wird dadurch verstärkt, da innerhalb kurzer Zeit viele Handys zu läuten beginnen. Abhängig von der Handytype oder dem jeweiligen Betriebssystem kann es zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Bitte beachten Sie für diese Testauslösung am Zivilschutzprobealarmtag: Es ist ein Test eines technischen Systems, es liegt daher keine Gefährdung oder Bedrohung vor. Nachdem der Test über die höchste Warnstufe ausgesendet wird, kann diese akustische Warnung am Handy nicht deaktiviert werden.

Was kann AT-ALERT?

Dieses System dient bei Notfällen, Krisen, Katastrophen und akuten Gefahren zur Information, Warnung und Alarmierung der Bevölkerung im Wiener Stadtgebiet.

AT-Alert kann von der Landeswarnzentrale Wien, den Landeswarnzentralen in den Bundesländern und dem Bundesministerium für Inneres ausgelöst werden. Systembedingt kann es an Bundesländergrenzen zu Mehrfachwarnungen durch Nachrichten verschiedener Landeswarnzentralen kommen.

Warnstufen:

Informationen, Warnungen und Alarme werden je nach Art der Gefährdungslage und Situation in unterschiedlichen Warnstufen ausgesendet.

Folgende Warnstufen werden in Österreich verwendet:

Notfallalarm (AT-Alertlevel 1)

Extreme Gefahr (AT-Alertlevel 2)

Erhebliche Gefahr (AT-Alertlevel 3)

Gefahreninformation (AT-Alertlevel 4)

Abgängige Personen (Amber)

Testwarnung (Testalarm)

Übungswarnung (Excercise)

Die höchste Warnstufe (Notfallalarm) ist im Betriebssystem der Handys integriert und kann nicht deaktiviert werden. Die anderen Warnstufen können über das Einstellungsmenü des Mobiltelefonsein- oder ausgeschaltet werden. Es ist aber sinnvoll, auch diese Warnstufen aktiviert zu lassen, um verlässlich Informationen zu erhalten.

Verhalten nach Empfang einer AT-Alert-Nachricht

Sollte es sich nicht um eine Testnachricht handeln, enthalten diese AT-Alert-Nachrichten Informationen über das Ereignis und gegebenenfalls Verhaltensempfehlungen. Nach Auslösung einer Nachricht werden weitere Informationen im Österreichischen Rundfunk und im Internet veröffentlicht.

AT-Alert als Ergänzung zu anderen Warnsystemen

Die Aussendung von Nachrichten an Handys ist neben Sirenenwarnung, Stadt Wien-App-Nachrichten, Nachrichten über Medien (Print, Fernsehen und Radio), Nachrichten auf Sozialen Medien, etc. eine zusätzliche Möglichkeit zur Warnung und Information der Bevölkerung.