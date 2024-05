Nico Langmann: So kann man das nicht stehenlassen

Im BIZEPS-Interview spricht Nico Langmann, erfolgreicher österreichischer Rollstuhltennisspieler und Paralympics-Teilnehmer, offen über seine Erfahrungen und Gedanken zu ableistischen Darstellungen in den Medien.

Nico Langmann

Besonders die ORF Castingshow „Die große Chance“ vom 12. April 2024 hat bei Nico Langmann tiefe Eindrücke hinterlassen.

Der Auftritt der Tanzgruppe „Indeed Unique“ aus Wien auf dieser Plattform war für Langmann besonders irritierend.

Kurze Zeit nach der Ausstrahlung der Show nahm Langmann seine Eindrücke und Gedanken auf Instagram auf.

Er teilte mit, dass er schockiert war und bat seine Follower um deren Meinungen zum besagten ORF-Beitrag.

Der Post stieß auf großes Interesse und es gab dazu nahezu 2.000 Reaktionen.

Im Interview mit BIZEPS erläuterte Langmann weiter, warum es ihm wichtig war, diese Diskussion öffentlich zu führen.

Nico Langmann im Gespräch: Ableismus in der Medienwelt am Beispiel von „Die große Chance“

BIZEPS: Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie diesen Auftritt gesehen haben?

Nico Langmann: Ich bin mir durchaus bewusst, dass ableistisch geprägte Klischees in weiten Teilen der Gesellschaft das Bild von Menschen mit Behinderungen ausmachen.

Deswegen war die Darstellung bei dem Auftritt für mich nicht sonderlich überraschend, aber wie sehr man hier „auf die Tränendrüse“ gedrückt hat, war doch beinahe befremdlich. Und ich wusste eigentlich sofort, dass man das nicht so stehenlassen kann.

BIZEPS: Was hat Sie motiviert zu dem vielbeachteten Instagram-Post motiviert?

Nico Langmann: Die ausbleibende Reaktion auf den Beitrag hat mich motiviert. Sowohl bei der Sendung, wo direkt nach dem Auftritt nur Standing Ovations und emotional berührten Gesichter gezeigt wurden.

Als auch danach ist die mediale Kritik ausgeblieben, auch auf Social Media habe ich keinen kritischen Kommentar gefunden. Dann dachte ich, ok, dann muss ich mal meine Sicht der Dinge schildern.

BIZEPS: Was hat Sie besonders am Beitrag in der Castingshow gestört bzw. irritiert?

Nico Langmann: Die offensichtliche und mit diversen Mitteln unterstrichene Botschaft: Nur ohne Behinderung ist das Leben lebenswert. Während der Protagonist in der „virtuellen Realität“ seinen Traum lebt und wieder gehen kann, ist das Bühnenbild hell ausgeleuchtet, farbenfroh und es spielt fröhliche Musik („I‘ve been locked out of heaven, for too long“).

Als er aber aus dieser Welt zurück kommt (und von diversen Tänzer:Innen zurück in den Rollstuhl getragen wird) ist das Bühnenbild dunkel und grau, die Darsteller haben traurige, verzweifelte Gesichtsausdrücke und im Hintergrund singt Radiohead „I‘m a creep, I‘m a weirdo„.

Seinen Unmut über seine nicht funktionierende Beine tut der Protagonist auch kund, indem er immer wieder auf sie einschlägt. Also kurz: mich hat alles an dem Beitrag irritiert.

BIZEPS: Viele sagen, dass dieser Beitrag ableistisch war; sehen Sie das auch so?

Nico Langmann: Ja, wegen den oben genannten Gründen. Auf dem Rücken von Menschen mit Behinderungen wurde der Beitrag emotional aufgeladen und bedient alle Klischees, die ich einfach langsam Leid bin.

BIZEPS: Was hätte der ORF deiner Meinung nach besser machen können?

Nico Langmann: Ich glaube, dass alle Beteiligten nach besten Wissen und Gewissen gehandelt haben. Nur bei diesem Beitrag wurde glaube ich einfach vergessen, dass es sich um eine Inklusions Thematik handelt und man hier vielleicht Expert:Innen zu Rate ziehen und abklären sollte, ob denn der Beitrag im öffentlich rechtlichen Rundfunk gezeigt werden kann.

Ich glaube aber auch, dass wir gemeinsam durch stetes aufzeigen von genau solchen Fällen eine generelle Sensibilisierung vorantreiben und hoffe, dass wir in Zukunft nicht mehr über solche Geschichten im Fernsehen diskutieren müssen.

BIZEPS: Wie schätzten Sie bisher die Reaktionen ein?

Nico Langmann: Öffentlich habe ich sehr viel Zuspruch erfahren, sehr viele Leute haben meine Sichtweise geteilt und die Botschaft weitergeleitet. Sowohl der ORF als auch die Tanzgruppe haben sich sehr betroffen gezeigt und wollen alles daran setzen, das Thema wieder gerade zu biegen.

Kritische Stimmen habe ich nur in privaten Nachrichten erhalten, was normal ist, wenn man seine Meinung öffentlich macht – nicht jeder teilt diese.

BIZEPS: Vielen Dank für das Interview.

Hier kann man den Tanz-Auftritt auf YouTube nachsehen.

Update zur Aufarbeitung: ORF und Indeed Unique reagieren

Nico Langmann hat auf Instagram ein Update gegeben. Er teilte mit, dass sowohl der ORF als auch die Tanzgruppe Indeed Unique auf sein Video reagiert haben und sich verpflichtet fühlen, das Thema gründlich aufzuarbeiten.

Langmann kündigte an, dass bald weitere Informationen folgen werden. Abschließend dankte er seiner Community: „Vielen Dank an alle, die geholfen haben, dieses wichtige Thema zu verbreiten! 🙂“