Noch immer keine Inklusion an Österreichs Schulen

Für Jugendliche ohne Behinderungen endet der Wechsel von einer Pflichtschule in eine weitere höherbildende Schule oft in einer Sackgasse.

ORF

Ein gemeinsames Lernen von Schüler*innen mit und ohne Behinderungen ist laut einer Studie für beide Seiten von Nutzen, so die ORF-Sendung Thema vom 27. Juni 2022.

Dieses Konzept findet im „Nationalen Aktionsplan Behinderung für 2022-2030“, kurz NAP, jedoch kaum Beachtung.

Der Fall von Julian Mühlbacher, ein Schüler mit Trisomie 21, der derzeit mit nicht-behinderten Kinder eine Integrationsklasse in Wien Liesing besucht, zeigt dies recht gut.

Seine Mutter Claudia Mühlbacher hat „3×21 – Das Zentrum zur Förderung und Begleitung von Menschen mit Trisomie 21“ gegründet und argumentiert, dass Menschen mit Trisomie 21 zwischen 14 und 15 Jahren die größten Lernfortschritte hätten.

Für Julian ist noch nicht geklärt, ob er mit seinen Mitschüler*innen in die Oberstufe aufsteigen kann, da z.B. die Verfügbarkeit einer Integrationslehrkraft noch nicht gesichert ist, so der Direktor der Schule.

Elisabeth Löffler, die Lehrerin werden wollte und jetzt Peer-Beraterin und zeitgenössische Tänzerin bei „Mellow Yellow“ ist, schildert, dass es in Österreich kaum Schüler*innen oder Lehrer*innen mit Behinderungen an Regelschulen gäbe.

Im Zuge dieses Beitrages besuchte sie eine Volksschule in Felixdorf, Niederösterreich, um dort in der Turnstunde zusammen mit ihrem nicht-behinderten Tanzkollegen durch Improvisationstanz und Einbezug der Kinder eine Brücke zur Inklusion zu schaffen.

Behinderte und nicht-behinderte Kinder miteinzubeziehen wäre aber eigentlich eine politische Angelegenheit, so Löffler.

Löffler kritisiert am NAP, dass er wenig Konkretes zum in der UN-Behindertenrechtskonvention verankerten Recht auf inklusiven Unterricht beinhalte. Der NAP sieht keine Abschaffung von Sonderschulen vor, wobei es in der Gesellschaft genau darauf ankäme, Diversität.

Die Kinder der Volksschule Felixdorf hatten durch den Besuch von Elisabeth Löffler Gelegenheit zu sehen, wie gut das Zusammenspiel von behinderten und nicht-behinderten Menschen funktioniert und durchwegs positive Rückmeldungen.

Wien Schlusslicht im Bundesländervergleich

In Österreich werden 36,4 % der Schüler*innen in Sonderschulen unterrichtet, 63,6% nehmen an integriertem Unterricht teil. In Kärnten und der Steiermark lag der Anteil der Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf in Regelschulklassen 2020/21 bei 82,5 % und 81,8 %.

Hier ist somit ein sehr hoher Anteil zu verzeichnen. Schlusslicht im Bundesländervergleich ist Wien mit 46,5 %. Die Mehrheit der behinderten Kinder ist in Wien in Sonderschulen untergebracht. Zu den wenigen Integrationsklassen kommt auch noch, dass diese von Budget-Umverteilungen bedroht sind.

Es wäre für alle Schüler*innen ein Gewinn, wenn Sonderschulen abgeschafft würden und behinderte Schüler*innen endlich als Teil der Gesellschaft gälten.

Elisabeth Löffler rät, nie aufzugeben und für die eigenen Rechte zu kämpfen, damit Teilhabe zur Selbstverständlichkeit wird, denn wir sind viele. Es ist Zeit laut zu sein und laut zu bleiben!