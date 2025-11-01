Novak: „Barrierefreiheit ist ein Hebel für Qualitätstourismus“

Wien verstärkt seine Bemühungen für barrierefreien Tourismus. WienTourismus stellt das Aktionsprogramm „Barrierefreiheit“ vor.

WienTourismus

Beim Fachkongress für Barrierefreiheitsbeauftragte von der Inclusion24 GmbH am 30. Oktober 2025 in Wien wurde von WienTourismus das Aktionsprogramm „Barrierefreiheit“ vorgestellt, ein Bestandteil der Strategie „Inklusives Wien 2030“.

Die Wiener Stadträtin Barbara Novak betonte, Barrierefreiheit sei „kein Selbstzweck, sondern ein strategischer Hebel für nachhaltigen Qualitätstourismus“. Auch WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner sieht bei barrierefreien Angeboten wirtschaftliches Potenzial:

Barrierefreiheit ist ein Gebot der Stunde und ein Erfolgsfaktor für den Standort.

Zu den Maßnahmen zählen Schulungen für Betriebe, barrierefreie Tourist-Infos mit Höranlagen und tastbaren Stadtplänen sowie ein nach WACA-Standard zertifizierter Webauftritt.

Ziel der Stadt Wien und WienTourismus ist es, die Stadt als inklusive und zugleich wettbewerbsfähige Tourismusdestination zu positionieren.

Siehe: ORF-Wien, MeinBezirk, WienToursimus