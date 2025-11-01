Novak: „Barrierefreiheit ist ein Hebel für Qualitätstourismus“

Martin Ladstätter
Veröffentlicht am 01.11.2025, 6:24 Uhr

Keine Kommentare

Wien verstärkt seine Bemühungen für barrierefreien Tourismus. WienTourismus stellt das Aktionsprogramm „Barrierefreiheit“ vor.

Sensibilisierungstrainings für die Tourismusbranche – v.l.n.r.: Claudia Miler und Katharina Thill (myAbility), Tourismusdirektor Norbert Kettner, Silvia Fleischhacker (WK Wien) und Michael Aumann (myAbility)
WienTourismus

Beim Fachkongress für Barrierefreiheitsbeauftragte von der Inclusion24 GmbH am 30. Oktober 2025 in Wien wurde von WienTourismus das Aktionsprogramm „Barrierefreiheit“ vorgestellt, ein Bestandteil der Strategie „Inklusives Wien 2030“.

Die Wiener Stadträtin Barbara Novak betonte, Barrierefreiheit sei „kein Selbstzweck, sondern ein strategischer Hebel für nachhaltigen Qualitätstourismus“. Auch WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner sieht bei barrierefreien Angeboten wirtschaftliches Potenzial:

Barrierefreiheit ist ein Gebot der Stunde und ein Erfolgsfaktor für den Standort.

Zu den Maßnahmen zählen Schulungen für Betriebe, barrierefreie Tourist-Infos mit Höranlagen und tastbaren Stadtplänen sowie ein nach WACA-Standard zertifizierter Webauftritt.

Ziel der Stadt Wien und WienTourismus ist es, die Stadt als inklusive und zugleich wettbewerbsfähige Tourismusdestination zu positionieren.

Siehe: ORF-Wien, MeinBezirk, WienToursimus

Hier beginnt der Werbebereich Hier endet der Werbebereich

Ähnliche Artikel

Hier beginnt der Werbebereich Hier endet der Werbebereich

Hinterlasse einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.