Oberösterreich plant neue Sonderschulen – Lebenshilfe Österreich übt scharfe Kritik

Österreich ignoriert weiterhin Handlungsempfehlungen des UN-Fachausschusses
Bereits 2023 wurde Österreich vom UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen empfohlen, den Ausbau des segregierenden Schulsystems zu …
Die Lebenshilfe Österreich appelliert an Politik und Öffentlichkeit, den geplanten Neubau von Sonderschulen in Oberösterreich - konkret in Perg und südlich von Linz - sofort zu stoppen.
Auf ihrer Homepage kritisiert die Lebenshilfe Österreich, dass diese Investitionen ein veraltetes Schulsystem festschreiben, anstatt den Weg in Richtung echte Inklusion zu ebnen.
Bereits im September 2025 hat der Österreichische Behindertenrat aufgezeigt, dass Österreich mit dem geplanten Bau dieser Sonderschulen weiterhin die Handlungsempfehlungen des UN-Fachausschusses zur Inklusion ignoriert.
Gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) haben Kinder mit Behinderungen das Recht, gemeinsam mit allen anderen Kindern eine reguläre Schule zu besuchen – ohne Ausnahmen.
Der Bau neuer Sonderschulen widerspreche diesem Grundsatz und verhindere die Umsetzung eines modernen, chancengerechten Bildungssystems.
Statt Geld in separate Bildungseinrichtungen zu stecken, fordert die Lebenshilfe, die öffentlichen Mittel in inklusive Klassen, Schulassistenz und bessere Ausstattung regulärer Schulen zu investieren. Nur so könne langfristig eine inklusive Gesellschaft entstehen, in der alle Kinder gleichberechtigt lernen und leben.
Um politischen Druck aufzubauen, ruft die Lebenshilfe Bürger:innen dazu auf, E-Mails an politische Entscheidungsträger:innen zu senden. Konkret richtet sich der Appell an:
Mit diesen Nachrichten soll deutlich gemacht werden: Die geplanten Sonderschulbauten müssen gestoppt und die Ressourcen in inklusives Bildungswesen umgeleitet werden.
