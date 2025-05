Ö3 sucht Lehrstellen für Jugendliche mit Behinderung

Per E-Mail teilen

„Ich will und ich kann arbeiten – und ich verdiene eine Chance!“

ORF

Ein ganzer Ö3-Tag für ein Ziel – Lehrstellen für Jugendliche mit Behinderung: Ö3-Moderator Philipp Hansa moderiert am Freitag, den 2. Mai von 9.00 bis 19.00 Uhr gemeinsam mit Jugendlichen mit verschiedenen Beeinträchtigungen. Ihre Botschaft: „Ich will arbeiten und ich kann arbeiten – und ich verdiene eine Chance!“ Ab sofort können Firmen Lehrstellen auf der Ö3-Homepage melden: https://oe3.orf.at/.

Philipp Hansa spricht mit seinen Co-Hosts über Ziele und Wünsche, was die Jugendlichen auf dem Weg in ein selbstständiges Leben wirklich behindert und warum sie für ihre zukünftigen Arbeitgeber:innen eine Chance sind.

Und spätestens bei den Themen Lebensträume, Hobbys, Urlaubsplanung, Nightlife-Hotspots oder Lieblingssongs wird klar, dass hier junge Leute zu hören sind, die die gleichen Bedürfnisse haben wie alle jungen Leute – und deswegen auch die gleichen Chancen brauchen.

Ab sofort bis 16. Mai können Lehrstellen auf der Ö3-Homepage gemeldet werden – professionell vermittelt werden sie dann vom „NEBA Betriebsservice“ des Sozialministeriumservice in Zusammenarbeit mit dem AMS.

Eine Win-Win-Situation für Jugendliche und Firmen

Eine gute Ausbildung und ein guter Job in einer guten Firma – das ist der Schlüssel, das Leben selbst in die Hand nehmen zu können und so die eigene Zukunft zu gestalten. Aber gerade Jugendliche mit einer Beeinträchtigung bekommen oft einfach keine Chance.

Das möchte Ö3 als verbindendes Radio ändern – mit dem Wissen, dass auf die große Ö3-Gemeinde Verlass ist. Firmen brauchen dringend gute Mitarbeiter:innen, Jugendliche mit einer Beeinträchtigung dringend eine gute Berufsperspektive. Wenn also diese beiden Notwendigkeiten einander finden, wird daraus eine echte Chance für beide Seiten und ein „perfect match“.