ÖBR-Fachkonferenz 2025: Barrierefreiheitsgesetz bringt neue Pflichten und Chancen

Am 25. September 2025 veranstaltet der Österreichische Behindertenrat (ÖBR) im Wiener ÖGB-Catamaran eine ganztägige Fachkonferenz zum neuen Barrierefreiheitsgesetz (BaFG).

Österreichischer Behindertenrat

Das Barrierefreiheitsgesetz setzt den European Accessibility Act der EU um und verpflichtet seit dem 28. Juni 2025 Hersteller:innen, Händler:innen und Dienstleister:innen zur digitalen Barrierefreiheit – etwa bei Webseiten, Bankomaten oder E-Books.

Die Konferenz mit dem Titel „Barrierefreiheitsgesetz. Neue Vorschriften, neue Lösungen? Umsetzung des European Accessibility Act in Österreich.“ findet am 25. September 2025 im ÖGB-Catamaran (Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien) statt und richtet sich an Unternehmen, NGOs, Betroffene und Verwaltung.

Neben einer Keynote von Barrierefreiheitsexperten Shadi Abou-Zahra und Grußworten von Politik und Zivilgesellschaft werden praxisnahe Workshops angeboten – u.a. zu leichter Sprache, rechtlichen Hintergründen und Beschwerdemöglichkeiten.

Teilnahme ist kostenlos, vor Ort (250 Plätze) oder online via YouTube.

Ziel: Aufklärung über neue Vorgaben, Austausch zu inklusiven Lösungen – und Stärkung der Teilhabe für alle.

Das gesamte Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage des Österreichischen Behindertenrates.