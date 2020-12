ÖBSV: Meidling als Chance und Fortschritt für den Behindertensport

Zwischen AUVA und dem Österreichischen Behindertensportverband (ÖBSV) besteht seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Partnerschaft.

Österreichischer Behindertensportverband

Warum die Schließung des Weißen Hofs kein schwerer Schlag für den Behindertensport ist: Stellungnahme des ÖBSV auf die Presseaussendung des SPÖ Abgeordneten Rudolf Silvan.

In den Reha-Zentren werden zahlreiche Bewegungsinitiativen angeboten und viele Aktive des ÖBSV haben dort ihre Leidenschaft für Sport entdeckt. Sie sind seit dem Aufenthalt Mitglied in einer unserer über 100 Vereine.

Das wird auch in Zukunft so sein. Im Zuge der Errichtung des neuen AUVA Trauma- und Rehabilitationszentrums in Meidling wurde und wird der ÖBSV seit Beginn an in die Planung miteinbezogen. Das garantiert die Entwicklung moderner und maßgeschneiderter Übungs- und Trainingsmöglichkeiten.

Durch die Errichtung des neuen Zentrums in Meidling wird die Verbindung zwischen Sport und Rehabilitation, der aktiven Behindertensportentwicklung und der Möglichkeit Spitzensport auf internationalen Niveau zu fördern mit einer modernen Trainingsstätte verknüpft. Deshalb sieht der ÖBSV in den Plänen der AUVA eine große Chance für die Weiterentwicklung des heimischen Behindertensports.

Im Hinblick auf den Weiterbestand des Standortes Weißer Hof werden Gespräche der AUVA mit dem Land Niederösterreich und anderen Sozial-Versicherungsträgern geführt.