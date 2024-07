Öffentliche Sitzung des Monitoring-Ausschusses zum Thema De-Institutionalisierung in Vorarlberg

Per E-Mail teilen

Am 10. Oktober 2024 findet unter dem Titel „Mein Weg, Mein Leben, Mein Menschenrecht!“ eine öffentliche Sitzung des Monitoring-Ausschusses zum Thema De-Institutionalisierung im Sinne der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen statt.

Monitoringausschuss

Die De-Institutionalisierung ist für den Monitoring-Ausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein zentrales Thema. Immer noch gibt es wenig Klarheit darüber, was De-Institutionalisierung bedeutet.

Oft herrscht die Meinung vor, dass Menschen mit Behinderungen in Heimen und Sonderinstitutionen besser aufgehoben wären. Deshalb veranstaltet der Wiener Monitoring-Ausschuss in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Monitoring-Ausschuss am 10. Oktober 2024 eine öffentliche Sitzung zum Thema De-Institutionalisierung im Sinne der UN-Konvention.

Es gibt Vorträge zu folgenden Themen: „Selbstbestimmte Lebensführung und De-Institutionalisierung im Sinne der UN-BRK – die Sicht des UN-Fachausschusses auf Österreich“ und „Ein cooles Leben ohne Institutionen – inklusiv wohnen und arbeiten“.

Zudem gibt es Stationen für den gemeinsamen Austausch. Zum Abschluss findet ein Podiumsgespräch mit den Mitgliedern des unabhängigen Monitoring-Ausschusses und des Vorarlberger Monitoring-Ausschusses statt.

Zur Vorbereitung auf die Sitzung wurde die Diskussionsgrundlage De-Institutionalisierung in schwerer Sprache und Leichter Sprache (A2) und ein Leichter Lesen Wörterbuch veröffentlicht.

Eckdaten

Wo: AK Saal der Arbeiterkammer Feldkirch, Widnau 4, 6800 Feldkirch, Vorarlberg

AK Saal der Arbeiterkammer Feldkirch, Widnau 4, 6800 Feldkirch, Vorarlberg Wann: Donnerstag, 10. Oktober 2024, von 14:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 10. Oktober 2024, von 14:00 bis 17:00 Uhr Barrierefreiheit: ÖGS-Dolmetschung, Schriftdolmetschung, Vorträge in einfacher Sprache, Zusammenfassungen in Leichter Sprache sowie Unterstützer vor Ort.

Weitere Informationen und die Anmeldung zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Monitoring-Ausschuss.