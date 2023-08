Öffentliche Sitzung des Oö. Monitoringausschusses zum Thema Psychische Behinderung in Linz

Per E-Mail teilen

Der Oö. Monitoringausschuss lädt am Donnerstag, den 7. September 2023, zur 3. öffentlichen Sitzung im OÖ Kulturquartier, Ursulinensaal, OK-Platz 1, 4020 Linz ein. Der Fokus der Sitzung wird auf das Thema "Psychische Behinderung – Vom Tabu zum Thema" gelegt.

BilderBox.com

Die Veranstaltung beleuchtet verschiedene Aspekte der psychischen Erkrankung, darunter die Herausforderungen für Betroffene, medizinische Perspektiven, verfügbare Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie die Einführung in das Konzept der Peer-Beratung.

Das Hauptziel des Treffens ist es, die Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse von Menschen mit psychischer Behinderung zu lenken, hält der Oö Monitoringausschuss in der Ankündigung fest.

Die Sitzung, die am 7. September 2023 von 13 bis 17 Uhr dauert, wird in leicht verständlicher Sprache präsentiert. Um die Inklusion aller Teilnehmer:innen zu gewährleisten, wird die Veranstaltung in Österreichische Gebärdensprache übersetzt.

Für diejenigen, die anreisen möchten, ist das OÖ Kulturquartier, Ursulinensaal, OK-Platz 1, 4020 Linz, zentral in Linz gelegen und leicht zugänglich durch verschiedene öffentliche Verkehrsmittel oder Parkhäuser in der Umgebung.

Interessenten, die an der Sitzung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich im Voraus anzumelden. Dies kann online unter www.land-oberoesterreich.gv.at/226821, per E-Mail an as.post@ooe.gv.at oder telefonisch unter 0732 / 77 20 117 64 bzw. 0732 / 77 20 112 92 erfolgen.