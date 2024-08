Einkaufen ohne Reizüberflutung – „Stille Stunde“ in 17 Billa-Filialen

Laute Menschenmengen, das Piepen der Kasse, Lautsprecherdurchsagen, das alles ist Teil des Einkaufens. Für neurodiverse Menschen können diese Eindrücke großen Stress verursachen. Die Supermarktkette BILLA hat deshalb österreichweit in 17 Filialen eine sogenannte „Stille Stunde“ eingeführt. In diesem Zeitraum werden akustische und visuelle Reize reduziert.

REWE International AG

Schon 2019 berichtete BIZEPS über die neuseeländische Supermarktkette „Countdown“, die jeden Mittwochnachmittag in ihren 180 Filialen eine ruhige Einkaufsstunde eingeführt hat. Seit 2021 setzt auch die österreichische Supermarktkette BILLA das Konzept der „Stillen Stunde“ um.

Die erste BILLA Filiale, die diese Maßnahme seit 2021 verwirklicht hat, befindet sich in der Goldeggasse 19 im 4. Wiener Gemeindebezirk. Wie in einer Presseausendung von REWE vom 2. August 2024 berichtet wird, setzt BILLA aufgrund positiver Rückmeldungen von neurodiversen Kund:innen und deren Angehörigen die „Stille Stunde“ in weiteren Filialen in Österreich um.

„Das Einkaufserlebnis bei BILLA soll für alle Menschen in unserer Gesellschaft zugänglich sein. Nachdem die ‚Stille Stunde‘ bei unseren autistischen Kund:innen so gut ankommt, war es der nächste logische Schritt, dieses Konzept auf weitere Märkte auszuweiten. Dafür haben wir mit zertifizierten Vereinen für Menschen mit Autismus zusammengearbeitet und unsere Teams in den Märkten umfassend geschult, um auf die individuellen Bedürfnisse bestmöglich einzugehen“, erklärt Hamed Mohseni, BILLA-Vertriebsdirektor.

Was bedeutet „Stille Stunde“?

In einer „Stillen Stunde“ wird auf Radio- und Werbeeinschaltungen sowie Durchsagen zugunsten eines ruhigen Umfeldes verzichtet. Da manchmal auch geringer körperlicher Kontakt für neurodiverse Personen herausfordernd sein kann, werden zum Beispiel Feinkostbestellungen auf die Theke gelegt, anstatt persönlich überreicht.

Außerdem wird während der „Stillen Stunde“ noch mehr auf das Tempo bei der Kassa geachtet, damit die gekauften Produkte in Ruhe eingeräumt werden können.

Besonders lichtempfindlichen Kund:innen werden für den Einkauf kostenlos Sonnenbrillen zur Verfügung gestellt.

Die „Stille Stunde“ findet in den teilnehmenden BILLA-Filialen täglich abseits der Stoßzeiten statt, um Stress durch Menschenmengen zu vermeiden. Je nach Standort wurde der ideale Zeitpunkt für die „Stille Stunde“ ermittelt und eingeplant.

Wo gibt es die Stille Stunde?

Laut der Presseausendung von REWE gibt es die „Stille Stunde“ von Montag bis Samstag in folgenden BILLA-Filialen:

Burgenland:

BILLA PLUS | Wiener Straße 120, Neusiedl | 14 bis 15 Uhr

BILLA | Neufelder Straße 21, Hornstein | 13 bis 14 Uhr

Kärnten:

BILLA | Hauptstraße 221, Krumpendorf | 15 bis 16 Uhr

BILLA | Ebentalerstraße 55, Klagenfurt | 15 bis 16 Uhr

BILLA | 10.-Oktober-Strasse 25, Klagenfurt | 15 bis 16 Uhr

BILLA | Klagenfurter Straße 38, Völkermarkt | 14 bis 15 Uhr

BILLA | Dreschnigstraße 31, Villach | 14 bis 15 Uhr

BILLA | Maria-Gailer-Straße 37, Villach | 14 bis 15 Uhr

Salzburg:

BILLA PLUS | Raiffeisenstraße 20, Salzburg | 14 bis 15 Uhr

BILLA | Maxglaner Hauptstraße 18, Salzburg | 14 bis 15 Uhr

Niederösterreich:

BILLA | Siegfrid Marcus Straße 18, Biedermannsdorf | 15 bis 16 Uhr

BILLA | Bahnhofstraße 193, Pitten | 14 bis 15 Uhr

Oberösterreich:

BILLA PLUS | Lindengasse 16, Linz | 16 bis 17 Uhr

Steiermark:

BILLA | Theodor Körner Straße 122, Graz | 14 bis 15 Uhr

Wien: