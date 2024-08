ÖGS-Dolmetscher:innensuche per Smartphone

Per E-Mail teilen

Comcom ist eine Anwendung, die dem Mangel an ÖGS Dolmetscher:innen entgegenwirken soll. Die Anwendung wurde von Daniel Pühra entwickelt, der selbst gehörlos ist. Die App soll es ermöglichen, ÖGS-Dolmetscher:innen mittels Smartphone oder Computer selbst zu finden. 2024 wurde sie mit dem Salzburger Regionalitätspreis ausgezeichnet.

BIZEPS

Der Mangel an ÖGS-Dolmetscher:innen ist ein Problem, das die Teilhabe von gehörlosen Menschen einschränkt. Diese sind im Alltag auf ÖGS-Dolmetscher:innen angewiesen.

Aufgrund des Mangels an Dolmetscher:innen wird es jedoch immer schwieriger, welche zu finden. Comcom soll hier Erleichterung bringen. Entwickelt wurde die Web-Applikation von Daniel Pühra. Er ist selbst gehörlos und kennt die Herausforderungen, mit denen gehörlose Menschen im Alltag konfrontiert sind.

So funktioniert die App

Comcom ist eine Anwendung, mit der Dolmetschleistungen für die Kommunikation zwischen gehörlosen und hörenden Menschen gefunden werden können.

Benötigt man zum Beispiel eine Dolmetschleistung für einen Arzttermin, kann diese über Comcom gefunden und gebucht werden. Man gibt den gewünschten Termin ein und bekommt den Dolmetscher oder die Dolmetscherin, der oder die gerade frei ist. Gedolmetscht wird dann per Videotelefonat zum jeweiligen Termin.

Es sei nicht viel nötig, um Comcom nutzen zu können, erklärt Pührer auf MeinBezirk. Man könne Comcom mittels Smartphone oder Computer nutzen. Die Benutzung ist durch einen Webbrowser möglich, das bedeutet, es muss keine App heruntergeladen werden.

„Zurzeit befinden wir uns noch in der Testphase mit zwei ÖGS-Dolmetschern, die direkt beim Salzburger Gehörlosenverband angestellt sind. Aktuell kann man einen Dolmetscher zwei Wochen vorab buchen, jedoch soll das Videogebärdensprachdolmetschen in der Zukunft spontan möglich sein“, so Pühra.

Daniel Pühra möchte Comcom weiter ausbauen. Sein Ziel ist, dass Comcom eine zentrale Plattform für Gehörlose in Österreich ist und zentrale Versorgerfirmen über die Anwendung zu erreichen sind. Außerdem möchte er in Zukunft die Dienstleistung auch in anderen Ländern anbieten.

Die Anwendung wurde beim Salzburger Regionalitätspreis 2024 in der Kategorie „Start-Ups Salzburg“ ausgezeichnet.