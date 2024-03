ÖGS im Theater für Kinder: Ein Schritt zur inklusiven Kulturlandschaft

Per E-Mail teilen

In einer Zeit, in der Inklusion und kulturelle Vielfalt zunehmend in den Fokus rücken, geht das LILARUM Figurentheater mit gutem Beispiel voran. Die ÖGS-Dolmetschung von ‚Finn Flosse räumt das Meer auf‘ unterstreicht die Bedeutung der Gebärdensprache im kulturellen Diskurs.

LILARUM

Im LILARUM Figurentheater in Wien wird am 20. April 2024 um 14:30 die Aufführung des Kinderstücks „Finn Flosse räumt das Meer auf“ stattfinden. Wiens größtes Kindertheater zeigt seit seiner Gründung im Jahr 1980 Figurenspiele für Kinder von 3 bis 10 Jahren und Erwachsene.

Die Besonderheit dieser Vorstellung liegt in der Dolmetschung in die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS), ermöglicht durch die langjährige Dolmetscherin Sabine Zeller.

Diese Initiative unterstreicht das Engagement des LILARUM Figurentheaters für Inklusion und kulturelle Teilhabe.

Das Stück, welches sich an Kinder ab 4 Jahren richtet, thematisiert die Meeresverschmutzung und wird durch die visuelle Vermittlung in ÖGS auch für gehörlose und schwerhörige Zuschauer:innen erlebbar.

Die Zusammenarbeit mit Studierenden der Angewandten, die für Puppen und Kulissen verantwortlich sind, zeigt zudem die Verbindung von Kunst, Bildung und Inklusion auf.

Tickets sind online unter www.lilarum.at und an der Tageskassa erhältlich, wobei die Preise bei 9 € (Webshop) bzw. 10 € (Tageskasse) liegen.