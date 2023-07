ÖKSA-Jahrestagung 2023: Zukunft der Pflege und Betreuung in Österreich

Per E-Mail teilen

Wie geht man mit dem Anstieg des Langzeitpflegebedarfs in Österreich um? Mit diesem Thema beschäftigt sich die ÖKSA-Jahrestagung 2023 am 23. Oktober 2023 in Salzburg.

ÖKSA

Laut der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger sind in Österreich rund 947.000 Menschen auf irgendeine Art und Weise in die Pflege und Betreuung einer/eines Angehörigen miteinbezogen. 68 Prozent der Personen, die Pflegearbeit leisten, sind Frauen. Viele von ihnen brauchen Unterstützung, um ihre Angehörigen zu versorgen – entweder durch Dienste der mobilen Krankenpflege oder eine Personenbetreuung.

Angesichts von Bevölkerungsentwicklungen – wie zum Beispiel des Anstiegs der Zahl von Menschen mit Demenzerkrankungen – ist auch mit einem Anstieg des Pflegebedarfs zu rechnen.

Auf Grund dieser Entwicklungen beschäftigt sich die ÖKSA-Jahrestagung 2023, die am 9. November 2023 in Salzburg stattfindet, mit dem Thema „Zukunft der Pflege und Betreuung in Österreich“.

Das vielfältige Programm der Tagung bietet Vorträge, Arbeitsgruppen und ein Podiumsgespräch.

„Welche strategischen Leitlinien und konkreten Prioritäten es in einer sich rasant entwickelnden Betreuungs- und Pflegelandschaft – auch in finanzieller Hinsicht – in Österreich braucht, wird der Fokus dieser ÖKSA-Tagung sein“, gibt der Veranstalter bekannt.

Behandelt werden unter anderem Fragestellungen wie:

Wo stehen wir in der Pflegereform und was sind nächste Schritte?

Was bedeutet gute Betreuung und Pflege für Betroffene und Angehörige?

Was braucht das Personal im Pflege- und Betreuungsbereich?

Wie können wir den künftigen Bedarf an Pflege- und Betreuungskräften decken?

Wichtige Eckdaten

Wann: 9. November 2023 von 9 bis 16 Uhr

Wo: Hotel Heffterhof Salzburg, Maria-Cebotari-Straße 1–7, 5020 Salzburg

Die Veranstaltungsräume sind barrierefrei zugänglich.

Tagungsbeitrag:

für ÖKSA-Mitglieder: € 65,-

für Nichtmitglieder: € 90,-

für Student:innen: € 20,-

Anmeldung: Der Tagungsbeitrag ist bis zum 23. Oktober 2023 einzuzahlen, die Anmeldung ist online über die Internetseite des ÖKSA möglich. Dort finden Sie auch das Programm der Jahrestagung und weiterführende Informationen.