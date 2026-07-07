ÖKSA-Jahrestagung 2026: Was uns verbindet – Menschenrechte als Basis für Soziale Arbeit

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Österreichischen Komitees für Soziale Arbeit (ÖKSA) stellt man bei der Jahrestagung 2026 am 11. November 2026 die Menschenrechte in den Mittelpunkt.

ÖKSA

Seit seiner Gründung im Jahr 1956 setzt sich das Österreichische Komitee für Soziale Arbeit (ÖKSA) für Vernetzung, fachlichen Austausch und die Gestaltung sozialpolitischer Rahmenbedingungen in Österreich ein.

Das ÖKSA ist die zentrale Plattform der österreichischen Sozialpolitik. Sie vereinigt Organisationen aus dem Bereich der freien Träger der Wohlfahrt (Caritas, Diakonie, Volkshilfe, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Jugend am Werk, Lebenshilfe, Arbeiter-Samariter-Bund) mit politischen Entscheidungsträger:innen.

Die Arbeitsschwerpunkte der ÖKSA liegen bei der Integration und den Rechten von Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen sowie den Anforderungen und Möglichkeiten im Bereich der Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen.

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des ÖKSA blickt man auf die erfolgreiche Arbeit zurück und stellt die Menschenrechte als verbindendes Fundament der sozialen Arbeit in den Mittelpunkt.

In der Ankündigung zur Jahrestagung 2026 des Österreichischen Komitees für Soziale Arbeit heißt es zum diesjährigen Thema:

Menschenrechte bilden das Fundament unseres Zusammenlebens. Sie sagen, was gesichert sein muss, damit die gleiche Menschenwürde aller Menschen geachtet wird. Sie geben Orientierung, sichern Teilhabe und sind Maßstab für politische und gesellschaftliche Verantwortung. Die Konferenz beleuchtet, wie diese Prinzipien in der Sozialen Arbeit umgesetzt werden, welche Herausforderungen bestehen und wie Soziale Arbeit dazu beitragen kann, Menschenrechte aktiv zu leben.

Das Programm der Jahrestagung 2026 bietet unter anderem Vorträge, Podiumsdiskussionen und ein musikalisches Rahmenprogramm der Pop Akademie by JSBM: Projekt Menschenrechte.

Eckdaten im Überblick