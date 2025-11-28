Österreichische Erfolge bei den Deaflympics 2025 in Tokio

Rekord beim SPIELERPASS CUP: 300 Fußballer:innen mit Behinderungen am Start
Am 15. November 2025 traten im Sportzentrum Niederösterreich 25 Mannschaften in drei Leistungsgruppen gegeneinander an – aus sechs österreichischen Bundesländern …
Insgesamt nahmen rund 3.000 gehörlose Sportler:innen an den Wettkämpfen teil. Österreich konnte dabei drei Podestplätze erringen.
Von 15. bis 26. November 2025 war die japanische Hauptstadt Tokio Austragungsort der Sommer-Deaflympics. Die österreichische Delegation für Tokio zählte sieben Athlet:innen und vier Sportarten.
Österreichs Sportler:innen konnte in den Disziplinen Badminton, Beachvolleyball und Tennis Medaillen gewinnen und erzielte auch in weiteren Bewerben starke Platzierungen, die den sportlichen Erfolg eindrucksvoll unterstreichen. Weitere Informationen finden sich in den Berichten des Österreichischen Gehörlosenverbandes (ÖGSV).
Am 28. November 2025 kehrte die Delegation nach Österreich zurück und wurde am Flughafen Wien herzlich von Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt empfangen.
Siehe: ÖBSV, ÖGSV, Sportministerium
Die 20. Winter Deaflympics, die vom 2. bis 12. März 2024 stattfinden, sind ein bedeutendes Ereignis im Gehörlosensport und werden …
Einstimmig hat die Generalversammlung des Österreichischen Behindertensportverbandes (ÖBSV) am 14. Oktober 2023 KR Mag. Julian M. Hadschieff zum neuen Präsidenten …
Zehn Einzelbilder und drei Reportagen haben es beim Fotowettbewerb BEHINDERTENSPORT IM FOKUS ins Finale geschafft. Die Jury, fachkundig und prominent …
Johannes Aigner und Markus Salcher sicherten sich in der Abfahrt Goldmedaillen bei den sehbehinderten und stehenden Männern. Michael Scharnagel durfte …
Der ORF macht mit einem umfassenden Schwerpunkt in all seinen Medien (Fernsehen, Radio und Online) auf den Internationalen Tag der …
Während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen in Österreich erinnert FmB – Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen daran, …
Die Niederösterreichische Landesregierung hat am 21.11.2025 bekanntgegeben, dass künftig Personen ab Pflegegeldstufe vier Anspruch auf Persönliche Assistenz haben. Ebenso gelten …
Am 27. November 2025 hat das Europäische Parlament einen Initiativbericht angenommen, mit dem die Europäische Kommission aufgefordert wird, die bestehende …
Für Manfred Schütz, der eigentlich lieber Manny genannt werden möchte, ist das Engagement für seine Gehörlosen Community eine Herzensangelegenheit. Er …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Das Wien Museum zeigt in der Ausstellung „Wissen für Alle“ auch den Werdegang der Symbole für Barrierefreiheit. In der ersten …