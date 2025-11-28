Österreichische Erfolge bei den Deaflympics 2025 in Tokio

Insgesamt nahmen rund 3.000 gehörlose Sportler:innen an den Wettkämpfen teil. Österreich konnte dabei drei Podestplätze erringen.

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt empfing Teilnehmer:innen der Deaflympics 2025
Von 15. bis 26. November 2025 war die japanische Hauptstadt Tokio Austragungsort der Sommer-Deaflympics. Die österreichische Delegation für Tokio zählte sieben Athlet:innen und vier Sportarten.

Österreichs Sportler:innen konnte in den Disziplinen Badminton, Beachvolleyball und Tennis Medaillen gewinnen und erzielte auch in weiteren Bewerben starke Platzierungen, die den sportlichen Erfolg eindrucksvoll unterstreichen. Weitere Informationen finden sich in den Berichten des Österreichischen Gehörlosenverbandes (ÖGSV).

Österreichs Medaillenbilanz bei den Deaflympics

Am 28. November 2025 kehrte die Delegation nach Österreich zurück und wurde am Flughafen Wien herzlich von Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt empfangen.

Siehe: ÖBSV, ÖGSV, Sportministerium

