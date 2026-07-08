Österreichischer Behindertenrat: Ausgleichstaxfonds mit zusätzlichen Budgetmitteln gesetzlich abgesichert
Der Österreichische Behindertenrat hat mehrfach – etwa im Rahmen einer Pressekonferenz am 2. März 2026 – und kontinuierlich die Sicherung …
Forderung des Österreichischen Behindertenrats zur Sicherung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen umgesetzt
Der Österreichische Behindertenrat hat mehrfach – etwa im Rahmen einer Pressekonferenz am 2. März 2026 – und kontinuierlich die Sicherung der Liquidität des Ausgleichstaxfonds eingefordert.
Dementsprechend begrüßt der Österreichische Behindertenrat die heute im Nationalrat eingebrachte Novelle des Behinderteneinstellungsgesetzes, mit der zusätzliche Mittel zur Sicherstellung der Liquidität des Ausgleichstaxfonds gesetzlich verankert werden.
Konkret ist vorgesehen, dass dem Ausgleichstaxfonds zusätzlich zu den bereits gemäß § 10 Abs. 1a BEinstG zur Verfügung gestellten Mitteln aus dem allgemeinen Budget weitere Mittel für Maßnahmen zur beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen bereitgestellt werden: 65 Millionen Euro im Jahr 2026, 45,1 Millionen Euro im Jahr 2027, 24,4 Millionen Euro im Jahr 2028 und ab dem Jahr 2029 jährlich 14,8 Millionen Euro.
„Die gesetzliche Verankerung der zusätzlichen Mittel ist ein wichtiger Erfolg für Menschen mit Behinderungen und für ihre gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt“, sagt Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats.
Der Ausgleichstaxfonds ist ein zentrales Instrument zur Finanzierung von Maßnahmen der beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Über ihn werden wichtige Unterstützungsleistungen und Projekte finanziert, die den Zugang zum Arbeitsmarkt verbessern, Beschäftigung sichern und Barrieren abbauen.
„Gerade in Zeiten von Budgetdruck und politischen Unsicherheiten braucht es Verlässlichkeit. Berufliche Inklusion darf nicht von jährlichen Budgetverhandlungen abhängig sein. Die gesetzliche Verankerung dieser Mittel schafft dringend notwendige Planungssicherheit“, so Widl weiter.
Der Österreichische Behindertenrat sieht in der geplanten Novelle auch einen gemeinsamen politischen Erfolg der Sozialministerin und des Österreichischen Behindertenrats und dankt Ministerin Schumann für den Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderungen.
„Der Österreichische Behindertenrat hofft auf eine rasche Beschlussfassung der Novelle und wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderungen langfristig finanziell abgesichert bleibt“, fasst Präsident Widl abschließend zusammen.
Siehe: ORF
Der Österreichische Behindertenrat hat mehrfach – etwa im Rahmen einer Pressekonferenz am 2. März 2026 – und kontinuierlich die Sicherung …
BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben begrüßt die geplante Novelle des Behinderteneinstellungsgesetzes, mit der weitere Mittel für den Ausgleichstaxfonds gesetzlich …
Der Wiener Landtag hat am 7. Juli 2026 für ein neues Vergabesystem von Gemeinde-Wohnungen und geförderten Wohnungen gestimmt. Hier erfahrt …
Seit seiner Gründung im Jahr 1956 setzt sich das Österreichische Komitee für Soziale Arbeit (ÖKSA) für Vernetzung, fachlichen Austausch und …
Prof. Dr. Theresia Degener und verweist auf einen aktuellen Blogbeitag zum Thema: Das wäre das dritte Mal in den letzten …
Franz Karl wurde am 16. April 1943 in Klosterneuburg geboren. Nach einem Studium der Mathematik und Physik widmete er sich …
Das ist den Unterlagen zur Budgetuntergliederung Soziales und Konsumentenschutz zu entnehmen, über die der Budgetausschuss des Nationalrats heute Nachmittag gemeinsam …
Vertreter:innen des Österreichischen Behindertenrats trafen am 4. Mai 2026 Bundesministerin Korinna Schumann zu einem weiteren Arbeitsgespräch. Behindertnerats-Präsident Klaus Widl sowie …
Verena Nussbaum, SPÖ-Bereichssprecherin für Inklusion und Pflege, weist die Kritik der Grünen zurück und stellt zu den falschen Vorhaltungen des …
BIZEPS fordert eine nachhaltige Stärkung des Ausgleichstaxfonds sowie verbindliche Maßnahmen, um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen strukturell und langfristig …
Am 2. März 2026 lud der Österreichische Behindertenrat in den Presseclub Concordia, um die aktuelle Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderungen …
Der Österreichische Behindertenrat hat mehrfach – etwa im Rahmen einer Pressekonferenz am 2. März 2026 – und kontinuierlich die Sicherung …
BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben begrüßt die geplante Novelle des Behinderteneinstellungsgesetzes, mit der weitere Mittel für den Ausgleichstaxfonds gesetzlich …
Der Wiener Landtag hat am 7. Juli 2026 für ein neues Vergabesystem von Gemeinde-Wohnungen und geförderten Wohnungen gestimmt. Hier erfahrt …
Seit seiner Gründung im Jahr 1956 setzt sich das Österreichische Komitee für Soziale Arbeit (ÖKSA) für Vernetzung, fachlichen Austausch und …
Prof. Dr. Theresia Degener und verweist auf einen aktuellen Blogbeitag zum Thema: Das wäre das dritte Mal in den letzten …
Franz Karl wurde am 16. April 1943 in Klosterneuburg geboren. Nach einem Studium der Mathematik und Physik widmete er sich …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Das neue Studio, aus dem die Aufnahmen mit den Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetschern gesendet werden, kommt bei Sendungen mit ÖGS zum …