Österreichischer Behindertenrat: Beharrliches Engagement zeigt Wirkung

Der Österreichische Behindertenrat informiert im Newsletter vom 13. Oktober 2025 über einen Erfolg in Wien:

In mehreren Bundesländern drohen derzeit empfindliche Budgetkürzungen im Behindertenbereich – zuletzt sorgten Meldungen aus Tirol für große Besorgnis.

Gleichzeitig zeigt das Beispiel Wien, dass beharrliches Engagement Wirkung zeigen kann:

Der Fonds Soziales Wien hatte ursprünglich massive Kürzungen von 25 bis 100 Prozent bei (Peer-)Beratung und Freizeitangeboten angekündigt.

Durch intensives, gemeinsames Lobbying konnte erreicht werden, dass die angekündigten Kürzungen vollständig zurückgenommen wurden – ein wichtiger Erfolg für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.

Gerade solche Erfolge zeigen, wie wichtig ein starker Dachverband ist, der die Interessen seiner Mitgliedsorganisationen bündelt und das gemeinsame Lobbying koordiniert.