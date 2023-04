Österreichischer Behindertenrat fordert beschleunigten Ausbau barrierefreier Zugänge zu ORF-Angeboten

Per E-Mail teilen

Der Österreichische Behindertenrat hat einen Vorschlag zur Förderung des barrierefreien Zugangs zu ORF-Angeboten in einem Offenen Brief an die Regierungsparteien vorgelegt.

BIZEPS

Ein Offener Brief wurde im März 2023 vom Österreichischen Behindertenrat an Medienministerin Susanne Raab (ÖVP), Klubobfrau Sigi Maurer (GRÜNE) und Klubobmann August Wöginger (ÖVP) übersandt.

Um das gesetzliche Ziel, bis 2030 alle Sendungen barrierefrei zu gestalten, schneller zu erreichen, schlägt der Österreichische Behindertenrat vor, dem ORF jährlich einen zweckgebundenen Millionenbetrag aus allgemeinen Budgetmitteln zur Verfügung zu stellen.

Diese Unterstützung soll ausschließlich für die Übererfüllung der im ORF-Aktionsplan Barrierefreiheit festgelegten Zielwerte verwendet werden.

Der Vorschlag zielt darauf ab, die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention schneller zu erfüllen.

Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, betont in dem Offenen Brief an die Politik vom 9. März 2023: