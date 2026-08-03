Österreichischer Behindertenrat präsentiert Forderungen für faire Begutachtungen

32. Woche 2026 – Barrierefreier Altglascontainer in Linz
Unsere Leserin Klaudia Karoliny schickte uns diesen rollstuhlgerechten Altglascontainer aus Linz. Sie schrieb: Nachdem die Glascontainer in unserer Straße auf …
Darin fordert die gesetzliche Interessenvertretung grundlegende Verbesserungen bei medizinischen Begutachtungen, die über Leistungen und Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderungen entscheiden.
Der Österreichische Behindertenrat hat am 28. Juli 2026 ein Positionspapier zur Reform von Begutachtungen veröffentlicht.
Nach Ansicht des Österreichische Behindertenrats weisen die derzeitigen Begutachtungsverfahren zahlreiche Mängel auf. Dazu gehören unter anderem:
Der Österreichische fordert deshalb umfassende Reformen. Zu den wichtigsten Vorschlägen zählen:
Ziel der vorgeschlagenen Maßnahmen ist ein faires, transparentes und menschenrechtskonformes Begutachtungssystem, das die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen besser berücksichtigt.
Siehe: Österreichischer Behindertenrat: Position des Österreichischen Behindertenrats zu Begutachtungen, MS-Gesellschaft
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Unsere Leserin Klaudia Karoliny schickte uns diesen rollstuhlgerechten Altglascontainer aus Linz. Sie schrieb: Nachdem die Glascontainer in unserer Straße auf …