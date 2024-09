Österreichischer Gehörlosenbund jetzt mit Newsletter

Per E-Mail teilen

Der Österreichische Gehörlosenbund (ÖGLB) startet ab September 2024 mit einem neuen monatlichen Newsletter.

Österrreichischer Gehörlosenbund

In diesem Newsletter werden aktuelle Entwicklungen in Politik und Gesellschaft im Hinblick auf Gehörlosigkeit und Inklusion thematisiert. Dieser Newsletter tritt in die Fußstapfen unserer traditionsreichen GebärdenSache-Zeitung, die im Mai dieses Jahres zum letzten Mal erschienen war.

Diese Zeitung war über viele Jahre hinweg ein bedeutendes Kulturgut der Gehörlosengemeinschaft. Ziel des ÖLGB ist es, mit dem neuen Newsletter das Erbe der GebärdenSache weiterzuführen, dabei aber neue Maßstäbe zu setzen.

Der Newsletter wird nicht nur spannend und informativ bleiben, sondern auch barrierefrei: Alle Inhalte werden sowohl in Deutsch als auch in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) zugänglich sein.

Zudem können sich Medien und die Gehörlosencommunity am Newsletter beteiligen.

Eine Anmeldung zu diesem Newsletter ist über diesen Link möglich.