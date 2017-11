Österreichischer Inklusionspreis 2017 Preisverleihung und PreisträgerInnen

Per E-Mail teilen

Zum 2. Mal prämierte die Lebenshilfe gestern inklusive Projekte, die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft fördern.

PreisträgerInnen Inklusionspreis 2017

„Mit dem Österreichischen Inklusionspreis werden Projekte von Menschen ausgezeichnet, ie Inklusion in Österreich leben. Die InklusionspreisträgerInnen 2017 dienen als aktuelle Umsetzungsbeispiele für Inklusion in Österreich, die Menschen mit intellektuellen, körperlichen, psychischen oder sinnesbedingten Behinderungen ein chancengleiches Leben ermöglichen“, so Präsident der Lebenshilfe Österreich Germain Weber.

Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin der Österreichischen Lotterien: „Inklusion im Sinne eines gleichberechtigten und wertschätzenden Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung ist ungemein wichtig. Und wir brauchen Initiativen wie den Inklusionspreis, weil sie Menschen mit Engagement vor den Vorhang holen, zeigen was möglich ist und damit auch anderen Anregung geben, aktiv zu werden.“

Die diesjährigen PreisträgerInnen wurden im Rahmen der Preisverleihung am 16. November 2017 in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien im Studio 44 feierlich ausgezeichnet.