Österreichisches Parlament bietet einfache Sprache jetzt auch als Hörformat an

Seit 4. November 2025 online: Das Parlament macht politische Informationen mit Audio-Versionen in einfacher Sprache noch zugänglicher.

BIZEPS / ChatGPT

Das Parlament erweiterte sein barrierefreies Informationsangebot: Texte in einfacher Sprache werden nun automatisch mithilfe Künstlicher Intelligenz vertont. Der neue Service ergänzt das bestehende Angebot von „Nachrichten aus dem Parlament – in einfacher Sprache“, das bereits seit einigen Jahren online verfügbar ist.

Eine digital erstellte Stimme spricht die Inhalte ein, die anschließend als Podcast abrufbar sind. Damit wird der Zugang zu politischen Informationen insbesondere für Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen weiter erleichtert.

Für die technische Umsetzung nutzt die Parlamentsdirektion ein KI-gestütztes Verfahren, das geschriebene Texte automatisch in Sprache umwandelt. Die so erzeugten Hörfassungen werden auf den gängigen Podcast-Plattformen veröffentlicht und können auch direkt über die Website des Parlaments abgerufen werden.

„Für die Hörfassung der Nachrichten aus dem Parlament in einfacher Sprache wurde die Stimme des Sprechers des Parlaments Karl-Heinz Grundböck geklont. Grundböck ist Leiter der Kommunikation der Parlamentsdirektion“, informiert die Parlamentskorrespondenz.

Mit dem neuen Format setzt das Parlament einen weiteren Schritt in Richtung barrierefreie Kommunikation. Menschen mit Leseschwierigkeiten oder Sehbeeinträchtigungen erhalten damit leichteren Zugang zu parlamentarischen Informationen und aktuellen politischen Themen.

