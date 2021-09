Österreichs Handbiker erringen nochmals 3 Medaillen!

Was Viele schon erwartet haben wurde auch wahr. Die Handbiker fügen der österreichischen Medaillensammlung mit Silber, zwei Mal Bronze nochmals drei Medaillen hinzu.

ÖPC/GEPA

Schon am 31. August 2021 errangen Österreichs Handbiker 3 Medaillen; am 1. September fügten sie bei recht kühlen Temperaturen und Regen bei den Straßenrennen auch noch Silber für Thomas Frühwirth und und Bronze Alexander Gritsch in der Klasse H4 sowie Bronze für Walter Ablinger in der Klasse H3 hinzu.

Für Alexander Gritsch war es „das ärgste Rennen meines Lebens“. Einerseits wegen der schwierigen Bedingungen, aber auch weil er als Dritter abermals aufs Stockerl fuhr. „Ich kann es selber noch nicht glauben. Wieder Bronze hinter den beiden Besten der Welt, das ist eine Riesenehre. Ich habe heute noch einmal alles richtig gemacht“, freute sich der Tiroler, der noch einmal ans Limit ging.

Damit hält das Österreichische Team bereits bei neun Mal Edelmetall; ebensoviele wie bei den vorangegangen Paralympics 2016 in Rio. Doch noch gibt es die Möglichkeit vielleicht die eine oder andere Medaille zu erringen.