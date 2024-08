Österreichs Paralympic-Team für Paris 2024 steht fest

Per E-Mail teilen

Das Österreichisches Paralympisches Committee (ÖPC) hat nun 24 Athlet:innen für die nächsten Paralympischen Spiele nominiert.

Paralympics 2024 in Paris

In der Champions Bar im Vienna Marriott Hotel wurde am 16. August 2024 das Team für die Paralympics in Paris offiziell vorgestellt.

Die 24 Athlet:innen treten von 28. August bis 8. September 2024 in Paris in elf Sportarten an, darunter Para-Cycling, Para-Schwimmen und Rollstuhltennis.

17 Herren und 7 Damen – und nicht wie im Vorfeld angekündigt rund 30 Personen – werden bei den Paralympics in Paris um Medaillen und Spitzenplätze kämpfen.

Bei den letzten Paralympics in Tokio errang das Team Österreich – ebenfalls mit 24 Athlet:innen – 9 Medaillen: (1 Gold-, 5 Silber- und 3 Bronzemedaillen)

Österreichisches Aufgebot

Laut ORF wird das rot-weiß-rote Aufgebot in folgenden Bewerben antreten: