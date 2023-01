Österreichs Team hat bei Para-Ski-Weltmeisterschaft schon 6 Medaillen errungen

Per E-Mail teilen

Die Para-Ski-Weltmeisterschaft im spanischen Espot hat am Mittwoch den 25. Jänner 2023 weiter Edelmetall für das österreichische Team gebracht.

Skifamilie Aigner

Johannes Aigner und Markus Salcher sicherten sich in der Abfahrt Goldmedaillen bei den sehbehinderten und stehenden Männern. Michael Scharnagel durfte sich als Dritter über eine Bronzemedaille freuen.

Dies ist bereits der vierte WM-Titel für Salcher in seiner Karriere und ein erfolgreicher Tag für Aigner, der am Vortag bereits Gold in der Kombination gewonnen hatte. Für Scharnagel ist es die erste WM-Teilnahme und gleichzeitig ein erfolgreiches Debüt.

Nach drei Bewerbstagen hält das österreichische Team in Espot nun am 25. Jänner 2023 bei insgesamt sechs Medaillen (4 Gold, 1 Silber, 1 Bronze).

Der ORF berichtet ausführlich über die Erfolge des österreichischen Teams und die weiteren Entwicklungen bei der Para-Ski-WM.