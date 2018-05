Österreichs Umgang mit Barrierefreiheit

Per E-Mail teilen

UNO rügt Österreich bereits zum zweiten Mal wegen mangelnder Beachtung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Ein 17 Jahre andauernder Streitfall aus Tirol gelangt durch eine Individualbeschwerde bis zur UNO. Gegenstand der Auseinandersetzung war der Ausbau eines Wegdaches. Die Familie Bacher aus Vomp in Tirol wollte ihrem behinderten Sohn, der Down-Syndrom und eine schwere Form einer Lungenerkrankung hat, den Weg zum Haus erleichtern.

Als sie nach Jahren vergeblichen Kampfes gegen behördliche Windmühlen nichts erzielen konnten, reichte die Familie 2014 Individualbeschwerde bei der UNO ein. BIZEPS berichtete seit 2003 mehrfach.

Simon Bacher ist jetzt 28 Jahre alt, durch eine Lungenerkrankung hat er Probleme beim Gehen, ganz besonders im Winter, wenn es geschneit hat. Als Simon noch klein war, trug ihn sein Vater am Rücken. Um den 35 Meter langen und steilen Weg dennoch zu bewältigen, hat die Familie 2001 beschlossen, diesen zu überdachen. Das Land Tirol förderte auch diese Maßnahme und das Dach wurde gebaut.

Überdachung zuerst gefördert und dann abgerissen

Doch dem Nachbar missfiel, dass die Pfosten der Dachträger um ein paar Zentimeter in sein Grundstück ragten. Dieser klagte gegen das 2,25 Meter hohe Dach, – wegen Verletzung des Luftraumes und führte an, dass er mit dem Bagger nicht mehr seinem Grundstück zufahren konnte.

Ihm wurde vor Gericht Recht gegeben und 2004, als die Familie aus den USA zurückkehrte, wo Simon eine Delfintherapie bekommen sollte, war die Wegüberdachung abgerissen.

Die Schwester von Simon, die den Abriss mit ansehen musste, sah in Vomp für ihre Familie keine Zukunft mehr. „Wenn das Dach weg ist, dann muss mein Bruder wegziehen.“

Einige Jahre später, als es zu Renovierungsarbeiten am Weg kam, stellte sich der Nachbar quer und verweigerte, sich finanziell zu beteiligen. Er gab an, dass er diesen Weg ohnehin nicht nutze, weshalb die Familie auf den Kosten der Sanierung sitzenblieb. Der Nachbar, der sein Grundstück mit dem Gartenhaus nur geerbt hatte, aber selbst kein Baurecht besaß, genoss ein Servitutsrecht für den Weg. Später wurde durch die Gemeinde Vomp sein Grundstück in Bauland umgewidmet, berichtet der Standard.

Den Glauben an die Justiz hat die Familie Bacher schon lange verloren, denn egal an wen sie sich wandten, sie wurden stets auf die Entscheidung des Gerichts hingewiesen. Sogar der Bürgermeister aus Vomp empfahl ihnen, aus Vomp wegzuziehen oder Simon Bacher in ein Heim zu geben.

Beschwerde bei der UNO

Als letzten Ausweg brachte die Familie Bacher Beschwerde bei der UNO ein (Siehe auch Sendung BürgerAnwalt aus dem Jahr 2015).

Österreich hat sich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention dazu verpflichtet, dass Menschen mit Behinderungen alle Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert werden. Weiters heißt es in der UN-Konvention: „Behinderung entsteht, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen auf einstellungs- und umweltbedingte Barrieren stoßen, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben“ hindern.

Schlussendlich bekamen die Bachers nach vier Jahren Bearbeitungszeit Recht. Es ist schon das zweite Mal, dass Österreich aufgrund einer Individualbeschwerde eine Handlungsempfehlung der UNO bekommt. Nun ist die Frage, wie der Staat Österreich auf diese Aufforderung reagieren wird. Aufgrund der ersten hat sich nichts geändert.

„Zwar hat sich Österreich laut Fakultativprotokoll dazu verpflichtet, Empfehlungen umzusetzen. Doch in der Praxis passiert dies nur teilweise und es gibt keine Rechtsmittel für Betroffene“, hält die Menschenrechtsberaterin Marianne Schulze dazu im Standard fest und verweist auf ein tiefes Unverständnis hinsichtlich sozialer Barrierefreiheit in Österreich.

Weitere Entwicklung

Der streitbare Nachbar hingegen verkaufte sein Grundstück. Der neue Besitzer zeigt für die Situation der Bachers Verständnis. Ein Bau eines Wegdaches wäre möglich, doch nun fehlt der Familie das Geld dafür.