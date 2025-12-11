ÖVP-Abgeordneter Fürlinger plant erste Rede mit KI-Stimme im Plenum des Nationalrats

Am 11. Dezember 2025 will der ÖVP-Abgeordnete Klaus Fürlinger als erster Abgeordneter im Nationalrat eine KI-Stimme für seine Rede im Plenum nutzen.

Parlamentsdirektion / ​Thomas Topf

Die Rede des Nationalrats Klaus Fürlinger (ÖVP) am 11. Dezember 2025 im Plenum soll nicht live gesprochen, sondern „aller Voraussicht nach“ von einem sogenannten Stimm-Avatar vorgetragen werden – einer künstlich erzeugten Version seiner eigenen Stimme, ist den OÖN zu entnehmen.

Der Einsatz dieser Technologie hat folgenden Hintergrund: „Der oberösterreichische Abgeordnete hat eine chronische Erkrankung, die seine Stimme beeinträchtigt“, berichtet DerStandard.

Mithilfe des Stimm-Avatars kann Fürlinger trotz dieser Einschränkung aktiv an Debatten teilnehmen – verständlich, hörbar und ohne seine Stimme zu überlasten. Fürlinger macht damit deutlich: Eine beeinträchtigte Stimme darf kein Hindernis für politische Arbeit sein.

Die KI-Stimme basiert auf Sprachaufnahmen Fürlingers. Der Text der Rede stammt vollständig von ihm selbst. Während die Audiodatei im Plenum abgespielt wird, wird Fürlinger anwesend sein. Er betont, dass es sich um eine Unterstützung handelt – nicht um einen Ersatz für seine Person. Der geplante Einsatz von KI könnte zeigen, wie technische Hilfsmittel dabei unterstützen, trotz Einschränkungen aktiv und hörbar im politischen Raum mitzuwirken.

Im Justizausschuss hat Abgeordneter Fürlinger bereits in der Vorwoche als Vorsitzender erstmals mit KI-Unterstützung vorgetragen.

Diese Frage – ob eine eingeschränkte Stimme Auswirkungen auf die Fähigkeit hat, das Mandat eines Politikers wahrzunehmen – wurde zuletzt auch bei Hans Peter Doskozil öffentlich diskutiert. Der burgenländische SPÖ-Politiker hat eine Kehlkopf-Erkrankung, durch die sich seine Stimme stark verändert hat. Er wurde deshalb mehrfach öffentlich und parteiintern aufgrund seiner Behinderung infrage gestellt. „Meine Stimme wird nicht der Grund sein, nicht mehr Politik zu machen“, hielt er in Interviews fest. BIZEPS berichtete damals ausführlich.

Noch deutlicher zeigt das Beispiel der ehemaligen Nationalratsabgeordneten Helene Jarmer, dass politische Arbeit auch ohne Lautsprache möglich ist. Die frühere Grünen-Abgeordnete ist gehörlos, kommuniziert mit Unterstützung durch Gebärdensprache und Dolmetschung – und machte damit sichtbar, dass das Fehlen einer hörbaren Stimme kein Hindernis für ein parlamentarisches Mandat sein muss.

Auch die Diakonie und der Österreichische Behindertenrat betonten kürzlich im Rahmen einer Pressekonferenz, dass Kommunikation ein grundlegendes Recht ist – auch für Menschen ohne Lautsprache. Unterstützte Kommunikation soll umfassend gefördert werden, etwa durch technische Hilfsmittel.

Siehe: DerStandard, OÖN, Salzburger Nachrichten, Zero Project