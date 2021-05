Offener Brief an das Sozialministerium

Per E-Mail teilen

Gemeinsamer Protest gegen die Kürzung der Stelle des Sonderberaters betreffend Behindertenangelegenheiten

„Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Mückstein, es wurde uns zur Kenntnis gebracht, dass die Stelle des Sonderberaters für den Bereich Behinderten-, Versorgungs- und Sozialhilfeangelegenheiten in Kürze eingespart werden soll.“

So beginnt der Offene Brief einer Vielzahl von Organisationen (Lebenshilfe Österreich, ÖZIV, Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich, BIZEPS-Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, Österreichischer Gehörlosenbund, WAG Assistenzgenossenschaft und weiteren), in dem dagegen aufs Schärfste protestiert wird.

Fatales Zeichen von Mückstein

Im gemeinsamem Offenen Brief wird dies als fatales Zeichen mangelnder politischer Bereitschaft zur Inklusion in Zeiten großer Veränderung gesehen und der Erhalt dieser Stelle gefordert.

Bisher hatte Albert Brandstätter diese Funktion als Sonderberater im Kabinett des Sozialministers eingenommen. Der neue Sozialminister Werner Mückstein (GRÜNE) sah dafür aber anscheinend keinen Bedarf mehr und beendete die Zusammenarbeit.

Der Offene Brief wurde dem Sozialminister am 31. Mai 2021 übersandt.

„Die Geringschätzung des Thema ist erschreckend und möglicherweise dürfen wir uns schon glücklich schätzen, wenn irgendeine schon jetzt gut beschäftigte Person im Kabinett das Thema irgendwie mitbetreut“, zeigt sich Martin Ladstätter (Obmann von BIZEPS) von der Entscheidung enttäuscht und fügt an: „Moderne Behindertenpolitik schaut anders aus.“

Der gesamte Text des Offenen Briefes