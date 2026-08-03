OKTO am 4. August 2026: In Memorial Bernadette Feuerstein

Das Community TV bedankt sich bei der am 28. Juli 2026 verstorbenen Kämpferin für Inklusion und wiederholt im Rahmen eines Themenabends folgende Sendungen

BIZEPS

Am Dienstag, den 4. August 2026 um 20:40 Uhr wird in der Sendereihe ZITRONENWASSER die FAM. FEUERSTEIN vorgestellt.

Um 20:55 Uhr ist die Aktivistin im PERSPEKTIVENWECHSEL mit Ivana Veznikova im Gespräch.

Um 21:25 ist Bernadette Feuerstein in der Sendereihe STANDARD TIME in einer Aufzeichnung aus der Alten Schmiede zu sehen.