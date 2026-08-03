OKTO am 4. August 2026: In Memorial Bernadette Feuerstein

Nachruf: Bernadette Feuerstein – Eine Vorkämpferin für ein selbstbestimmtes Leben
Bernadette Feuerstein wurde 1959 in Wien geboren. Sie besuchte eine Regelschule und absolvierte ein Studium der Soziologie. Beruflich war sie …
Das Community TV bedankt sich bei der am 28. Juli 2026 verstorbenen Kämpferin für Inklusion und wiederholt im Rahmen eines Themenabends folgende Sendungen
Am Dienstag, den 4. August 2026 um 20:40 Uhr wird in der Sendereihe ZITRONENWASSER die FAM. FEUERSTEIN vorgestellt.
Um 20:55 Uhr ist die Aktivistin im PERSPEKTIVENWECHSEL mit Ivana Veznikova im Gespräch.
Um 21:25 ist Bernadette Feuerstein in der Sendereihe STANDARD TIME in einer Aufzeichnung aus der Alten Schmiede zu sehen.
Bernadette Feuerstein wurde 1959 in Wien geboren. Sie besuchte eine Regelschule und absolvierte ein Studium der Soziologie. Beruflich war sie …
„Euro-Banknoten müssen für alle Menschen leicht zu verwenden sein“, betont die EZB auf ihrer Informationsseite zur Neugestaltung. Die neuen Euro-Banknoten …
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Im Soloprogramm „GLEICH“ nimmt der Satiriker Alfred Dorfer gesellschaftliche Entwicklungen und die Absurditäten des Alltags mit feiner Beobachtungsgabe, Selbstironie und …
Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hat Bus- und Straßenbahnhaltestellen in zehn deutschen Städten geprüft. Untersucht wurden unter anderem der Weg …
Genau das ist nun passiert: Die Kommission leitete gegen fast alle EU-Staaten ein dreistufiges Vertragsverletzungsverfahren ein, da sie die neuen …
Im BSVÖ-Fokus im Disability Pride Month bleiben wir skeptisch: denn wo die Vorteile der KI-gestützten Barrierefreiheit liegen, schlummern auch die …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Unsere Leserin Klaudia Karoliny schickte uns diesen rollstuhlgerechten Altglascontainer aus Linz. Sie schrieb: Nachdem die Glascontainer in unserer Straße auf …