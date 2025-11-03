Olympiaworld Innsbruck setzt Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit um

Die Olympiaworld Innsbruck hat in Zusammenarbeit mit dem ÖZIV Tirol zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit umgesetzt.

Olympiaworld Innsbruck / Julian Walkner

Auf Basis eines umfassenden Barriere-Checks wurden 24 konkrete Verbesserungen definiert – viele davon sind bereits realisiert oder befinden sich in Planung, informiert die Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH in einer Aussendung.

Zu den Maßnahmen zählen unter anderem besser situierte Rollstuhlplätze in der Eishalle, ein barrierefreies Leitsystem mit taktiler Beschilderung sowie der Ausbau induktiver Hörsysteme. Auch der Anschluss an das öffentliche Blindenleitsystem wurde gemeinsam mit dem Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck umgesetzt.

„Inklusion und Barrierefreiheit werden in Innsbruck groß geschrieben“, betont Bürgermeister Johannes Anzengruber. Die Olympiaworld sei nun wesentlich barrierefreier und damit auch für ältere Menschen besser zugänglich.

Die Ergebnisse wurden in einem sogenannten Access Statement festgehalten. Dieses informiert Besucher:innen transparent über den aktuellen Stand der Barrierefreiheit – etwa zur Anreise, zu barrierefreien Eingängen, Toiletten oder Kommunikationshilfen. Es ist auf der Website der Olympiaworld als barrierefreies PDF und in leichter Sprache verfügbar.

Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr unterstreicht die Bedeutung der Maßnahmen für eine inklusive Stadt: „Es ist hoch an der Zeit, sämtliche Aktivitäten in unserer Stadt inklusiv zu gestalten.“

Auch Bernold Dörrer und Gerhard Wieser vom ÖZIV Tirol sehen in der Zusammenarbeit ein Vorbild: „Nicht nur bauliche, auch einfache organisatorische Maßnahmen bringen große Fortschritte.“