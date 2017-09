Open House Wien 2017 – Führungen in Gebärdensprache ein voller Erfolg!

Per E-Mail teilen

Letztes Wochenende fand Open House Wien 2017 statt. Architekturvermittlung für Alle. Erstmalig auch in Österreichischer Gebärdensprache

Kay von Aspern / Open House Wien

Wie wir bereits in einem früheren Artikel berichtet haben, bot die Veranstaltung „Open House Wien“ 2017 auch erstmalig Führungen in Österreichischer Gebärdensprache an.

4 sehr beliebte Gebäude wurden ausgewählt. Die Wiener Börse, die Neue Burg, die neue ÖAMTC Zentrale sowie die Österreichische Postsparkasse. Man war gespannt, ob dieses Angebot auch genutzt werden wird.

Nach einem zögerlichen Start stiegen die Besucherzahlen allerdings ständig und so konnten insgesamt weit über 30 Besucherinnen und Besucher bei den Führungen in Österreichischer Gebärdensprache durch die Gebäude geführt werden.

3 sogenannte Volunteers, so werden die freiwillige Helferinnen und Helfer bei Open House genannt, vermittelten viele spannende Informationen über die Gebäude und wie sie erbaut wurden!

Einen kurzen Bericht in Österreichischer Gebärdensprache gibt es bei gebaerdenwelt.tv, die eine der Führungen in der Neuen Burg besucht haben.

Die Veranstalterinnen von Open House, Iris Kaltenegger und Ulla Unzeitig, zeigten sich sehr erfreut über den positiven Anklang der Gebärdensprachführungen. Sie gaben auch schon bekannt, dass es im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder Führungen in Österreichischer Gebärdensprache geben wird!

Wie funktioniert Open House?

Architektur für alle: unabhängig von Alter, Herkunft, Bildung und Einkommen.

Architektur und Baukultur in all ihrer Vielfalt: alt und neu, groß und klein, Wohnbau und gewerblich genutzte Gebäude – werden wertfrei nebeneinander präsentiert.

Blick hinter die Fassaden: Gebäude, in die man sonst nicht oder nicht so leicht hineinkommt: von allen Seiten.

Ermöglicht wird das durch viele freiwillige Helferinnen und Helfer, die Besucherinnen und Besucher durch die Gebäude führen.

Interessierte, die auch gerne durch Gebäude führen möchten, können sich als Freiwillige melden.