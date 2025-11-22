ORF-Aktionsplan Barrierefreiheit 2025-2028

Österreichischer Behindertenrat
Veröffentlicht am 22.11.2025, 19:39 Uhr

Der ORF Aktionsplan Barrierefreiheit wurde am 20. November 2025 im Rahmen der Sitzung des ORF Publikumsrates ausführlich diskutiert.

ORF-Publikumsrat bespricht den ORF Aktionsplan 2025-2028 am 20.11.2025
BIZEPS

Martin Ladstätter, Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrates, nahm in seiner Funktion als Publikums-Mitglied an der Sitzung teil.

„Im Rahmen der Anhörung des Aktionsplans Barrierefreiheit wurden die geplanten Fortschritte für die kommenden Jahre von Robert Ziegler, Leiter der Abteilung Barrierefreiheit und Inklusion im ORF, dargestellt und ausführlich diskutiert. Nun wurde dieser Aktionsplan im Publikumsrat vorgelegt und wird auch 2026 wieder deutliche Fortschritte im Bereich Barrierefreiheit bringen“, erklärt Martin Ladstätter.

ORF Aktionsplan 2025-2028
ORF
