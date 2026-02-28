ORF-Medienpraktikum für Studierende mit Behinderungen

Der ORF bietet im Sommer 2026 für journalistisch Interessierte Studierende mit Behinderung eine Inklusive Medienpraxis an.

BIZEPS

Sie studieren an einer österreichischen Fachhochschule oder Universität und interessieren sich für den journalistischen Beruf? Dann ist die Inklusive Medienpraxis des ORF genau das Richtige für Sie!

Zwischen Juli und September 2026 möchte der ORF Studierende mit Behinderungen aus verschiedenen Fachrichtungen einen Einblick in den Medienalltag gewähren. Ein einschlägiges Studium ist dabei nicht Voraussetzung. Es soll gezeigt werden, wie das eigene Fachwissen im Medienalltag praktisch eingesetzt werden kann.

Voraussetzung sind ein Studium an einer Fachhochschule oder Universität, eine körperliche oder Sinnesbehinderung und Interesse für den journalistischen Beruf.

Für das Praktikum brauchen die Bewerber:innen die Fähigkeit selbstständig zu arbeiten, sehr gute Deutschkenntnisse, eine gute Allgemeinbildung sowie Interesse an Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.

Das Praktikum bietet:

Einblick in Radio, TV und Online-Journalismus

Mitarbeit in verschiedenen ORF-Redaktionen

Nutzung von Office-Programmen und Social Media

Genaue Eckdaten

Zeitraum: 6 bis 8 Wochen zwischen Juli und September 2026

Arbeitszeit: 32 Wochenstunden

Arbeitsort: ORF-Mediencampus in Wien (barrierefrei und öffentlich erreichbar)

Bezahlung: brutto 600 Euro/Monat

Bewerbung

Für die Bewerbung brauchen Sie ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf mit Foto, eine 1 bis 2-minütige Selbstpräsentation per Audio oder Video und eine Arbeitsprobe in Form eines Artikels, Kurzvideos oder Videos.

Bewerbungen sind bis 12. März 2026 möglich.

Näheres zum ORF-Medienpraktikum und zur Bewerbung finden Sie auf der Internetseite des ORF.