ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ zu Sonderschulen

Patricia Pawlicki präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 12. März 2017, um 12.00 Uhr in ORF 2.

Gerhard W. Loub

Sonderschulen sollen bald der Vergangenheit angehören, Inklusion ist das Konzept der Zukunft. Kinder mit besonderen Bedürfnissen sollen künftig nur mehr in Integrationsklassen gefördert werden, so will es der Gesetzgeber.

Doch es regt sich Widerstand. In einigen Bundesländern gibt es Eltern, die gegen die drohende Schließung von Sonderschulen protestieren.

Andererseits wird die Regierung aber auch von jenen kritisiert, denen die Schließung der Sonderschulen nicht rasch genug gehen kann.

Dagmar Wohlfahrt mit einer Reportage über eine Sonderschule in Klagenfurt, die geschlossen werden soll. Gast im Studio ist dazu Bildungsministerin Sonja Hammerschmid.