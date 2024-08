ORF plant umfangreiche Maßnahmen für gehörlose Menschen

Per E-Mail teilen

Barrierefreiheit ist ein zentrales Anliegen des ORF, insbesondere für gehörlose Menschen. Robert Ziegler, Leiter für Barrierefreiheit und Inklusion, spricht über die geplanten Erweiterungen und die Fortschritte bei Untertiteln und Gebärdensprache.

ORF

Der ORF verfolgt das Ziel, in den kommenden Jahren eine 100 %ige Barrierefreiheit für gehörlose Menschen zu erreichen.

Laut Robert Ziegler, dem Leiter für Barrierefreiheit und Inklusion beim ORF, wird dies insbesondere durch die Ausweitung der Untertitelung und den verstärkten Einsatz der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) erreicht.

„Unser Ziel ist ganz klar 100 % Barrierefreiheit für gehörlose Menschen in den nächsten Jahren“, hält Ziegler im Interview mit Gebärdenwelt.tv fest und ergänzt: „Spätestens 2030 wollen wir 100 % Untertitelung haben.“ (Hier können Sie das gesamte Interview auf YouTube sehen.)

Eine besondere Herausforderung stellt die technische Umsetzung dar. Während Untertitel relativ einfach ein- und ausgeschaltet werden können, ist die Bereitstellung von Gebärdensprachdolmetschungen technisch anspruchsvoller.

Derzeit wird diese hauptsächlich auf ORF 2 Europe angeboten, aber Ziegler sieht die Zukunft vor allem in der Nutzung von Online-Plattformen wie ORF ON, wo die Gebärdensprache weiter ausgebaut werden soll.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Qualitätssicherung bei der Untertitelung. Zwar setzt der ORF vermehrt auf künstliche Intelligenz, um die steigende Nachfrage zu bewältigen, doch betont Ziegler, dass die Qualität der Untertitel nicht darunter leiden dürfe.

So werden KI-generierte Untertitel immer noch von Menschen kontrolliert und verbessert, bevor sie freigeschaltet werden.

Beispiel „Bundesland Heute“

Der ORF hat bereits bedeutende Fortschritte in der Barrierefreiheit auf regionaler Ebene gemacht. So bietet er seit Anfang 2024 die Sendung „Bundesland Heute“ mit Untertiteln an.

Die neun Regionalsendungen, einschließlich „Südtirol Heute“, sind nach der Live-Ausstrahlung auf ORF ON mit überprüften Untertiteln verfügbar. Dies ermöglicht auch gehörlosen Menschen den Zugang zu regionalen Nachrichten und Ereignissen.

Der ORF plant, diese Untertitelung in naher Zukunft live anzubieten, sobald die Qualität der automatischen Transkription durch KI den hohen Ansprüchen des Senders gerecht wird. Diese Entwicklungen markieren einen wichtigen Schritt hin zu einem barrierefreien Programmangebot in ganz Österreich.

Hier das gesamte Interview mit Robert Ziegler

Hier können Sie das gesamte Interview von Gebärdenwelt.tv auf YouTube ansehen.