ORF-Programm zum Internationalen Tag der Gebärdensprachen am 23. September 2023

In ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF SPORT +: Studio-Talks mit ÖGLB-Präsidentin Helene Jarmer, „Ohne Grenzen“-Spezial u. v. m.

Auch 2023 widmet sich der ORF als Teil seines Engagements für Inklusion und Barrierefreiheit dem „International Day of Sign Languages“, dem Welttag der Gebärdensprachen, der jährlich am 23. September stattfindet.

In zahlreichen themenaffinen Beiträgen befassen sich in ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF SPORT + ab Freitag, dem 22. September 2023, TV-Magazine und aktuelle Nachrichten-Formate mit der Österreichischen Gebärdensprache, die seit 2005 als Minderheitensprache in der Österreichischen Bundesverfassung gesetzlich verankert ist.

Die einzelnen Programmpunkte im Überblick:

Am Donnerstag, dem 21. September, steht um 20.15 Uhr eine Spezialausgabe des Behindertensportmagazins „Ohne Grenzen“ auf dem Programm von ORF SPORT + (22. September, 11.30 Uhr, ORF 2): Im Gespräch mit Moderatorin Miriam Labus erzählen das gehörlose Fußballtalent Lara Walzer und Badminton-Ass Katrin Neudolt bei der Ausstellung „HANDS UP“ zum Thema „Erlebnis Gebärdensprache“ über ihre außergewöhnlichen Karrieren.

Außerdem berichtet die Sendung über ÖGSV-Athletinnen und -Athleten im WM-Einsatz, die österreichischen Gehörlosen-Staatsmeisterschaften im Beachvolleyball und gehörlose Sporttalente beim Jugendcamp des ÖGSV.

In ORF 1 besucht Esther Csapo für die „ZIB Zack Mini“ am Freitag, dem 22. September, (6.00 Uhr) eine Klasse im BIG, dem Schulzentrum für hörbeeinträchtigte, gehörlose und hörende Kinder, und geht dabei folgenden Fragen nach:

Wie sieht der Alltag der Kinder aus – in der Schule und daheim?

Welchen Herausforderungen müssen sie sich in der Welt der Hörenden stellen?

Und wie funktioniert Gebärdensprache?

Das „ZIB Magazin“ spricht mit Influencerinnen, die Auftritte von Superstars in Gebärdensprache interpretieren und so Musikshows für alle erlebbar machen, über ihren Job.

Außerdem begleitet die Sendung Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse, die aus sechs gehörlosen Jugendlichen besteht, einen Tag lang und spricht mit ihnen über ihre Erfahrungen im Schulalltag. Auch in der „ZIB 3“ (23.10 Uhr) ist der Internationale Tag der Gebärdensprachen Thema.

In ORF 2 widmen sich am Freitag, dem 22. September, „Guten Morgen Österreich (6.30 Uhr) und „Aktuell nach eins“ (13.20 Uhr) dem Internationalen Tag der Gebärdensprachen.

Die Gäste der „Barbara Karlich Show“-Ausgabe „Verstehen Sie Österreichisch?“ (16.00 Uhr) zeigen nicht nur die Vielfalt der Sprachen und Kulturen, sondern schaffen auch ein Bewusstsein für die Vorteile mehrerer Sprachkenntnisse – u. a. die Österreichische Gebärdensprache. Die Sendung wird von Gebärdensprachdolmetscherin Marietta Gravogl übersetzt.

„Studio 2“ (17.30 Uhr) stellt die international tätige Künstlerin Alice Hu vor: Geboren und aufgewachsen in Shanghai, kam sie als 18-Jährige für ihr Kunststudium nach Wien, wo sie die einzige gehörlose Studentin ihres Jahrgangs war. Für Alice Hu ist es sehr wichtig, dass gehörlose Menschen eine Identität, eine Sprache, eine Kultur haben. Sie lebt ihr Leben und ihre Kunst selbstbewusst und weltweit. „Mayrs Magazin“ (18.30 Uhr) berichtet über medizinische Notversorgung von Gehörlosen.

Am Internationalen Tag der Gebärdensprachen (Samstag, 23. September) zeigt der „Religionen der Welt“-Beitrag „Hören mit den Augen“ (16.55 Uhr) ein Porträt des gehörlosen Tuncay Türkmen aus Wien.

In „Aktuell nach fünf“ (17.05 Uhr) ist die Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbunds, Helene Jarmer, zu Gast. Unter dem Titel „Gehörlosenforscher – Vom Sohn eines Gehörlosen zum medizinischen Pionier“ porträtiert „Bewusst gesund“ (17.30 Uhr) den oberösterreichischen Neurologen und Psychiater Dr. Johannes Fellinger, der als Koryphäe der Gehörlosenarbeit gilt. Als Sohn des gehörlosen Künstlers Matthäus Fellinger musste er sich bereits im frühen Kindesalter mit den Grenzen von Kommunikation beschäftigen.

Zu sehen, wie Menschen mit Gehörlosigkeit im Krankenhaus behandelt wurden, war für Fellinger Initialzündung für sein späteres Medizinstudium sowie für sein Engagement in der Gehörlosenforschung. Die „Orientierung“ (Sonntag, 24. September, 12.30 Uhr) berichtet über ein Projekt des musikbegeisterten Pfarrers von Schwanenstadt, Helmut Part: Er hat den ersten österreichischen Gebärdenchor gegründet, in dem gehörlose Menschen gemeinsam mit Hörenden musikalisch Gottesdienste gestalten. Darüber hinaus setzt Pfarrer Part zahlreiche Initiativen für die Seelsorge von Gehörlosen und schwerhörigen Menschen.

ORF III bringt am 22. September in „ORF III Aktuell“ (19.18 Uhr) einen Studio-Talk mit ÖGLB-Präsidentin Helene Jarmer über Bedeutung von Gebärdensprache und die Hürden für gehörlose Menschen im Alltag.

Passend zum Internationalen Tag der Gebärdensprache ist auf Flimmit (flimmit.at) ab sofort der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Dokumentarfilm „Seeing Voices“ von Dariusz Kowalski zu sehen, der gehörlose Personen und ihre Familien in ihrem Alltag begleitet.

Sendungen, die der ORF in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) zur Verfügung stellt

Der ORF bietet im Rahmen seines barrierefreien Angebots auch eine Reihe von Sendungen in Österreichischer Gebärdensprache an. Das bedeutet, dass Gebärdendolmetscher:innen die ganze Sendung „simultan“ live in Gebärdensprache übersetzen, die auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), auf ORF 2 SD (via simpliTV) und auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand zu sehen sind. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Im Rahmen des „Internationalen Tages der Gebärdensprachen“ werden das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen – Spezial“ (22. September, ORF SPORT+) und die „ZIB Zack Mini“ (22. September, ORF-TVthek) in ÖGS gedolmetscht. Ab 2024 wird die „ZIB Zack Mini“ im Rahmen des neuen Kinderkanals regelmäßig mit Gebärdensprache angeboten. Ebenfalls barrierefrei zu sehen sind im Oktober die ORF-2-Sendungen „Wie krank ist unser Gesundheitssystem?“ (2. Oktober, 20.15 Uhr), „Stöckl live – Wer pflegt uns?“ (4. Oktober, 20.15 Uhr), „G’sund in Österreich:

Wasser – Urkraft und Lebenselixier“ (23. Oktober, 20.15 Uhr) und „Der Nationalfeiertag – Kranzniederlegung“ (26. Oktober, 9.05 Uhr).

Im Bereich der Informationssendungen werden die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr täglich und durchgängig und auch das „ZIB Wetter“ in ÖGS gedolmetscht. Seit 2012 wird das ORF-Servicemagazin „konkret“ (18.30 Uhr) und seit Mai 2021 das Wissenschaftsmagazin „Mayrs Magazin – Wissen für alle“ im Programm von ORF 2E in Gebärdensprache angeboten.

Darüber hinaus werden auch Parlamentsübertragungen auf ORF 2E mit Übersetzung in Gebärdensprache gezeigt, seit Jänner 2019 ebenso die Sendung „Bürgeranwalt“ und seit Dezember 2021 „Stöckl live“ im Hauptabend. Die neuesten regelmäßig in ÖGS gedolmetschten Sendungen sind seit 2022 die „ORF-Sommergespräche“ sowie seit 2023 „Bewusst gesund – Das Magazin“ und die Reportage-Reihe „G’sund in Österreich“.

Weiterhin werden auf ORF 2E auch „ZIB“-Spezial- und Sondersendungen in ÖGS angeboten, aber auch eine Vielzahl an Sendungen zu weiteren Themen wie heuer zum Beispiel der „Festakt zur Wiedereröffnung des Parlaments“ (12. Jänner 2023) oder die Dokumentationen zur Krönung von King Charles III. „Sein langer Weg“ und „Die Höhepunkte der Krönung“ (3. Mai und 6. Mai 2023).

Aktuelle Berichterstattung zum Internationalen Tag der Gebärdensprachen im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT widmen sich dem Internationalen Tag der Gebärdensprachen im Rahmen der aktuellen Berichterstattung. Die in Österreichischer Gebärdensprache präsentierten Sendungen des TV-Programmschwerpunkts werden auch auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) in ÖGS bereitgestellt.

Barrierefreiheit in den Online- und Textangeboten des ORF

Barrierefreiheit ist insgesamt ein wichtiger Schwerpunkt in den Online- und Teletextangeboten des ORF. Die Seiten des ORF.at-Netzwerks orientieren sich bezüglich der Barrierefreiheit an den WCAG 2.1-Richtlinien, die Umsetzung bzw. der Ausbau barrierefreier Maßnahmen erfolgt schrittweise im Rahmen der sukzessiven technischen Modernisierung des Angebots. Auch Nachrichten in Einfacher Sprache werden täglich auf der Startseite des ORF.at-Netzwerks bereitgestellt.

Auf der ORF-TVthek werden Sendungen, die im ORF-Fernsehen in Österreichischer Gebärdensprache angeboten werden, auch online live und on Demand in ÖGS bereitgestellt. Weiters werden Sendungen, sofern entsprechend verfügbar, auch mit Untertiteln, Audiodeskription und/oder Transkripten angeboten. Darüber hinaus macht die ORF-TVthek zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit das Videoarchiv „Selbstbestimmung und Vielfalt: Gelebte Inklusion in der Gesellschaft“ zugänglich.

Der ORF TELETEXT bietet mit seinem umfassenden Untertitelungsangebot auf Seite 777 gehörlosen und stark hörbehinderten Menschen die Möglichkeit, das ORF-TV-Programm so barrierefrei wie möglich mitzuverfolgen. Er stellt darüber hinaus im Magazin „Lesen statt Hören“ umfassende Kontaktadressen zu Servicestellen, spezielle Veranstaltungs- und Eventhinweise (Kultur, Sport, Gehörlosen-Clubs und -Vereine), Hinweise auf Hörfilme und Hörsendungen sowie Nachrichten zur Verfügung und bietet Nachrichten in Einfacher Sprache in den Stufen B1 (ab Seite 470) und A2 (ab Seite 480).