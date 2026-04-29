ORF-Programmschwerpunkt zum Tag der Inklusion am 5. Mai 2026

Beiträge, Reportagen und Dokus zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in ORF 2, ORF III, Ö1, den ORF-Landesstudios und im ORF.at-Netzwerk

BIZEPS

Der 5. Mai 2026 ist Inklusionstag bzw. der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.

Der ORF widmet sich bereits ab Montag, dem 4. Mai, in Fernsehen, Radio und online mit Dokumentationen u. a. im Rahmen von „Österreich-Bild“, mit Sendungen wie „Fit mit den Stars“ oder „Ohne Grenzen Spezial“ sowie in Beiträgen u. a. in „Prisma“ und „Studio 2“ dem Themenkomplex.

Auch die Angebote von ORF III, der ORF-Landesstudios, von Ö1 sowie im ORF.at-Netzwerk stehen im Zeichen des Tages der Inklusion.

Die Programme im Detail:

„Fit mit den Stars“ mit Andreas Onea (Montag, 4. Mai, bis Freitag, 8. Mai, 9.10 Uhr, ORF 2)

„Fit mit den Stars“ widmet sich in dieser Woche ganz dem Thema Vielfalt und gelebter Inklusion: Paralympics-Medaillengewinner und Moderator Andreas Onea sorgt für einen aktiven Start in den Tag und zeigt, wie man mit Spaß und Motivation aktiv bleibt – unabhängig von körperlichen Voraussetzungen. Die Sendung bietet eine Woche lang abwechslungsreiche Übungen, die für alle Altersgruppen und Fitnesslevels geeignet sind. Andreas Oneas Energie und positive Ausstrahlung machen sichtbar, wie selbstverständlich Inklusion und Fitness zusammengehen: gemeinsam aktiv bleiben, Freude erleben und fit werden. Ein starkes Zeichen für Teilhabe und Lebensfreude.

„Guten Morgen Österreich“ mit Sängerin Sofia Reyna (Dienstag, 5. Mai, 6.30 Uhr, ORF 2)

Zu Gast in „Guten Morgen Österreich“ ist Sängerin Sofia Reyna. Die blinde Singer-Songwriterin erzählt in ihren Liedern u. a. über ihre Erlebnisse aus der Schulzeit und von der Überforderung ihrer Mitschüler:innen mit ihrer Sehbehinderung.

„Ohne Grenzen Spezial – Das Behindertensportmagazin“ (Dienstag, 5. Mai, 9.50 Uhr, ORF 2)

Im Fokus: Die Berichterstattung über Sportler:innen mit Behinderungen in den Medien. „Ohne Grenzen“ zeigt, wie der ORF barrierefrei über Parasport berichtet. Ein Überblick über die Sendeformate und den Einsatz von Audiodeskription, Gebärdensprachdolmetschung und Untertitelung. Dazu im Gespräch mit Moderator Andreas Onea: der ORF-Beauftragte für Barrierefreiheit und Inklusion, Franz-Joseph Huainigg

Inklusiver Sport Para-Boccia: „Ohne Grenzen“ ist zu Gast beim ÖBSV BOCCIA CUP 2026 in Krems. Wiens Sportler des Jahres mit Behinderung, Michael Kiefler, zeigt vor, wie es funktioniert. Kiefler konnte bereits bei internationalen Turnieren große Erfolge aufweisen und spricht mit Moderator Andreas Onea über seinen Traum von einer Teilnahme an den Paralympics.

Weitere Themen: Die Finalserie der ÖBSV-Rollstuhlbasketball-Bundesliga und inklusives Boxen für Menschen mit Behinderung

„Österreich-Bild: Blindsein muss kein Schicksal sein!“ (Dienstag, 5. Mai, 10.30 Uhr, ORF 2)

Blindsein ist verbunden mit Herausforderungen in Alltag und Beruf, Mobilität sowie Freizeit. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt einige Beispiele. Der bekannteste blinde Vorarlberger ist George Nussbaumer. Er ist von Geburt an blind. Nussbaumer hat sich als Soul- und Gospelsänger, Pianist und Komponist einen Namen gemacht. Seinen großen Höhepunkt erlebt George Nussbaumer mit der Teilnahme am Eurovision Song Contest 1996 in Oslo. Julia Schneider hat erfolgreich das Studium Wirtschaftsingenieurwesen absolviert und unterrichtet nun an der Fachhochschule Vorarlberg. Die Hochschullehrerin kommt aus einer außergewöhnlichen Familie: Julia ist mit drei blinden Schwestern aufgewachsen. Und da wären noch die blinden Sportlerinnen und Sportler, die ihr Können beim Blindentorball oder Langlaufen zeigen.

„Studio 2“-Beitrag über Wirtin Barbara Probst (Dienstag, 5. Mai, 17.30 Uhr, ORF 2)

Barbara Probst ist Wirtin in Kierling bei Klosterneuburg in Niederösterreich. 2010 verliert sie durch eine Augenkrankheit ihr Sehvermögen immer mehr. Ihren Beruf als Wirtin führt sie weiterhin aus und sie entdeckt eine neue Leidenschaft, die ihr Kraft gibt – die Malerei.

„kreuz & quer: Meisterwerk – Was Musik bewegen kann“ (Dienstag, 5. Mai, 23.40 Uhr, ORF 2)

17 Musikerinnen und Musiker bilden das Musik-Ensemble UNIverse. Die Besetzung ist eine besondere, denn im Team sind auch Menschen mit Behinderung. Die Doku begleitet das kleine, aber feine Orchester bei Proben für einen großen Auftritt zum Bruckner-Jahr und zeigt, wie einige der Musikerinnen und Musiker ihren Alltag meistern.

„Prisma“-Beitrag: Ruth Oberhuber – Mit Down-Syndrom im Arbeitsalltag (Samstag, 9. Mai, 16.45 Uhr, ORF 2)

Ruth Oberhuber arbeitet seit fünf Jahren in der „Bücherinsel“ in Gallneukirchen. Das Besondere daran: Sie wurde 1993 mit dem Down-Syndrom geboren. Für die Oberösterreicherin war es wichtig, einen „richtigen Job“ zu finden, die evangelische Diakonie unterstützte sie dabei. Ihre Aufgaben in der Buchhandlung reichen von Warenübernahme, Ordnen der Bücherregale bis zum Betreuen von Kundinnen und Kunden im hauseigenen „Schmökercafé“. Andrea Eder mit einer Reportage über den Arbeitsalltag eines Menschen mit Down-Syndrom.

Der Tag der Inklusion in den ORF-Landesstudios:

ORF Burgenland: TV-Geschichte zum Thema Inklusion und Beruf für „Burgenland heute“

ORF Kärnten: Beitrag über die Probleme von Menschen mit Sehbehinderung in Klagenfurt – die meisten Ampeln sind mit klickenden Geräten ausgestattet, sie funktionieren aber nicht.

ORF Niederösterreich: In Unternalb bei Retz kann man in der Frühstückspension OBENauf einchecken. Das Besondere: Menschen mit Behinderung kümmern sich hier um das Wohl der Gäste, vom Empfang an der Rezeption über die Zimmerreinigung bis hin zum Frühstück mit Produkten vom Bauernhof nebenan, wo ebenfalls Menschen mit Behinderung arbeiten und wohnen. ORF Niederösterreich besucht das Projekt der Caritas, das kürzlich zehnjähriges Bestehen feierte, mit der Kamera. Radio Niederösterreich: „Zu Gast nach 11“ am 5. Mai ist DSPin Carina Tiefenbacher, MSc von „chance plus“, Projektleiterin im Team der Berufsausbildungsassistenz. Sie spricht zum Thema „Chance am Arbeitsmarkt“.

ORF Tirol: Am 5. Mai steht in Radio und Fernsehen ein Porträt über den Musiker Florian Pirschner auf dem Programm. Er ist Vorstand der Power Band Tirol, hat Down-Syndrom und spielt selbst Ziehharmonika und Schlagzeug.

ORF Oberösterreich: Am 20. April wurde eine Novelle des Landesgesetzes zur Chancengleichheit präsentiert. Dabei geht es um die Behindertenhilfe und um die psychiatrische Vor- und Nachsorge in Oberösterreich. Das alte Gesetz stammt aus 2008 und nun liegt der Schwerpunkt auf der Förderung und Weiterentwicklung von Menschen mit Behinderungen mit Fokus auf Unterstützung zu größtmöglicher Selbständigkeit.

Der Tag der Inklusion in ORF III

Mehr als ein Fünftel der Menschen mit Behinderungen in Österreich ist armutsgefährdet. Um ihre finanzielle Situation zu verbessern, ist Inklusion am Arbeitsplatz besonders wichtig. Das gestaltet sich aufgrund drohender Einsparungen bei Förderungen aber immer schwieriger. Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen widmet sich „ORF III AKTUELL“ am Dienstag, dem 5. Mai, ab 9.30 Uhr diesem Thema. Manuela Lanzinger, Vizepräsidentin des Österreichischen Behindertenrats, ist zu Gast.

Der Tag der Inklusion in Radio Ö1

„Inklusion: Was uns bewegt“ lautet der Titel eines vierteiligen „Radiokolleg“ von Montag, dem 4., bis Donnerstag, den 7. Mai, jeweils um 9.05 Uhr in Ö1. Rund um den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai berichtet das Team des inklusiven „Radiokollegs“ von Dingen, die sie bewegen. Den Auftakt macht „Wenn Technik Wege ebnet“ am 4. Mai. Die weiteren Folgen befassen sich mit „Blindensport und Special Olympics“ (5. Mai), „Bühne frei für die Vielfalt“ (6. Mai) und „Pilgern, Planen und die Grenzen der Spontaneität“ (7. Mai).

„Assistenzhund im Einsatz. Über die Rechte besonderer Tiere“ ist Thema von „Moment“ am Dienstag, dem 5. Mai, ab 15.30 Uhr in Ö1: Die Kennzeichnung „Assistenzhund im Einsatz“ dürfen nur Hunde tragen, die mit ihrem Herrchen oder Frauchen eine staatliche Prüfung erfolgreich bestanden haben. Dann haben sie besondere Rechte: Sie haben fast überall Zutritt – auch im Supermarkt, beim Arzt oder im Amt.

In den Krankenhäusern des Wiener Gesundheitsverbundes arbeiten rund 800 Beschäftigte als „begünstigte Behinderte“. „Am Puls“ (Ö1, 16.05 Uhr) wirft am Donnerstag, dem 7. Mai, einen Blick auf die besondere Situation dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spital.

Zu Gast bei Mari Lang in „Im Gespräch“ (Ö1, 16.05 Uhr) am Freitag, dem 8. Mai, ist die internationale Menschenrechtsexpertin Marianne Schulze. Ihr Fokus liegt auf Inklusion, sozialer Nachhaltigkeit und der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, an deren Entstehung sie maßgeblich mitgearbeitet hat. Schulze setzt sich dafür ein, dass Menschen ihre Anliegen selbst vertreten können – insbesondere Menschen mit Behinderungen. Auch in Österreich hat sie diesbezüglich maßgebliche Impulse gesetzt: Als Gründungsvorsitzende des Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention war sie eine treibende Kraft bei Reformen im Bereich der Sachwalterschaft.

Inklusion und Barrierefreiheit im ORF.at-Netzwerk, auf ORF ON und im ORF TELETEXT

Auch das ORF.at-Netzwerk widmet sich im Rahmen der aktuellen Überblicksberichterstattung den Themen Inklusion in der Gesellschaft und Barrierefreiheit, auf ORF ON werden Streams der TV-Sendungen des Programmschwerpunkts angeboten. Der ORF TELETEXT informiert ebenfalls über den Protesttag und den ORF-Programmschwerpunkt.

Inklusion und Barrierefreiheit sind insgesamt ein wichtiger Schwerpunkt in den Online- und Teletextangeboten des ORF – sowohl in der Berichterstattung als auch in der Bereitstellung von barrierefrei zugänglichen Angeboten. Die Seiten des ORF.at-Netzwerks orientieren sich bezüglich der Barrierefreiheit an den WCAG 2.2-Richtlinien unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Nachrichten in Einfacher Sprache werden täglich auf der Startseite des ORF.at-Netzwerks bereitgestellt. Auf ORF ON werden alle TV-Sendungen des ORF, sofern entsprechend verfügbar, auch in Gebärdensprache (ÖGS), mit Untertiteln, Audiodeskription und/oder Transkripten angeboten. Darüber hinaus macht ORF ON mehr als 60 Videos zum Thema „Selbstbestimmung und Vielfalt: Gelebte Inklusion in der Gesellschaft“ in einem Archiv zugänglich.

Der ORF TELETEXT bietet mit seinem umfassenden Untertitelungsangebot auf Seite 777 gehörlosen und stark hörbehinderten Menschen die Möglichkeit, das ORF-TV-Programm so barrierefrei wie möglich mitzuverfolgen. Er stellt darüber hinaus im Magazin „Lesen statt Hören“ umfassende Kontaktadressen zu Servicestellen, spezielle Veranstaltungs- und Eventhinweise (Kultur, Sport, Gehörlosen-Clubs und -Vereine), Infos zu Seelsorge, Hinweise auf Hörfilme und Hörsendungen zur Verfügung und bietet Nachrichten in Einfacher Sprache in den Sprachstufen B1 (ab Seite 470) und A2 (ab Seite 480).