ORF-Programmschwerpunkt zum Welt-Down-Syndrom-Tag

Rund um den 21. März in ORF 2, ORF 1 und ORF III

Seit 2006 findet am 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag statt, der sich zum Ziel macht, Bewusstsein für das Thema Down-Syndrom bzw. Trisomie 21 zu schaffen und Vorurteile gegenüber Betroffenen abzubauen. Der ORF präsentiert im Rahmen des Welt-Down-Syndrom-Tags einen umfassenden Themenschwerpunkt in ORF 2, ORF 1 und ORF III.

Der Programmschwerpunkt im Überblick

In ORF 2 wird am Welt-Down-Syndrom-Tag, dem 21. März 2025, ab 6.30 Uhr, in „Guten Morgen Österreich“ ein Schwerpunkt-Talk stattfinden. Dazu sind Niklas Kern und Karin Lebersorger im Studio zu Gast. Weiters gibt es eine Videobotschaft von Simon Couvreur vom Verein Down-Syndrom Österreich. „Studio 2“ brachte bereits am 17. März einen Beitrag über die inklusive Tanzperformance „Aus dem Rahmen tanzen“ des Vereins „Ich bin O.K.“.

Die Sendung kann nach wie vor auf ORF ON on demand nachgesehen werden. In einem weiteren Beitrag von „Studio 2“ werden rund um den Welt-Down-Syndrom-Tag Franziska Sares und Alexander Gabler porträtiert. Franziska Sares ist im „Konzept:Greissler“ ihrer Schwester tätig und Alexander Gabler als Koch bei einem Catering-Unternehmen. Darüber hinaus haben die beiden zusammen beim Wiener Opernball debütiert.

Auch das Landesstudio Salzburg berichtet in „Salzburg heute“ am Freitag, dem 21. März, über den Welt-Down-Syndrom-Tag und begleitet dazu zwei Stadtführer:innen mit Trisomie 21, die ihren ganz besonderen Blick auf die Salzach-Metropole vermitteln. Dieser Beitrag ist auch in „Radio Salzburg“ zu hören. Bereits heute, am Dienstag, dem 18. März, ist in „Salzburg heute“ (19.00 Uhr) ein weiterer Beitrag zu den Weltwinterspielen zu sehen. Eine einstündige Zusammenfassung der Special-Olympics-Weltwinterspiele gibt es zudem am Sonntag, dem 30. März, um 16.50 Uhr in ORF 1.

Das Landesstudio Steiermark wird mit einem Team von Special-Olympics-Weltwinterspielen in Turin berichten und hat dazu bereits am 13. März in „Steiermark heute“ einen Beitrag gesendet, der auf ORF ON nachzusehen ist.

Auch die Kindernachrichtensendung „ZIB Zack Mini“ greift regelmäßig Geschichten auf, die die Themen Diversität und Inklusion transportieren, und wird deshalb am 21. März auf den Welt-Down-Syndrom-Tag aufmerksam machen. In der Sendung werden Einblicke in das Leben von Menschen mit Trisomie 21 geboten und kindgerecht erklärt, was Down-Syndrom überhaupt bedeutet.

In ORF III wird anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags am 21. März in der Live-Sendung „ORF III AKTUELL“ ab 9.30 Uhr ein ausführliches Experteninterview geführt. Im Fokus steht dabei das Gesundheitswesen, denn Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen haben rechtlich Anspruch auf die gleiche Gesundheitsversorgung wie alle anderen Menschen in Österreich. Doch die Realität sieht oft anders aus und die tatsächliche Umsetzung inklusiver Gesundheitsleistungen hängt stark vom persönlichen Einsatz einzelner Mitarbeiter:innen im Gesundheitswesen ab. Außerdem wird in „Kultur HEUTE“ am Montag, dem 24. März, der vielfach preisgekrönte Südtiroler Autor Julian Messner vorgestellt. Er wird sein Buch „Wörtersammeln und Stichwörteln“ sowie den Literaturpreis Ohrenschmaus präsentieren.

In der Ö1-Sendereihe „Leporello“ wurde bereits am 11. März ein Beitrag zur Performance „Aus dem Rahmen tanzen“ des Vereins „Ich bin O.K.“ gespielt. Dieser ist auf ORF Sound nachzuhören.

Auch Radio Wien widmet sich dem Schwerpunkt und wird am 21. März einen Beitrag über die Kinderkurse im Inklusiven Theater Delphin, die an dem Wochenende starten, senden.

Auf ORF ON findet sich ab 21. März eine Lane mit dem Titel „Down-Syndrom: Vielfalt feiern, Barrieren abbauen“. Dort werden als Highlights u. a. die Dokumentation „Lass mich fliegen“, die die Lebensrealitäten von vier Menschen mit Trisomie 21 erzählt, und die „Dok 1“-Ausgabe „Ein Chromosom zu viel“ abrufbar sein. Außerdem finden sich dort gebündelt Beiträge, die anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags gesendet werden, sowie ausgewählte Archivbeiträge zum Thema.

Der Link zur Lane: https://on.orf.at/sammlung/13870460/down-syndrom-vielfalt-feiern-barrieren-abbauen

ORF-Angebote in Einfacher Sprache

Etwa 1,3 Millionen Menschen in Österreich brauchen aus unterschiedlichen Gründen Unterstützung beim Verstehen von Informationen. Nachrichten in Einfacher Sprache helfen Menschen mit Lernbehinderungen, aber auch vielen älteren Personen und Menschen mit geringen Deutschkenntnissen. Der ORF bietet daher in allen Medien Nachrichten in Einfacher Sprache an.

Auf ORF III gibt es von Montag bis Freitag um 19.25 Uhr Nachrichten in Einfacher Sprache als Fernsehnachrichten in der Länge von etwa fünf Minuten.

Auf news.ORF.at werden täglich sechs Meldungen in Einfacher Sprache zur Verfügung gestellt. An diesem Meldungsblock wirkt auch die Inklusive Lehrredaktion mit. Bei der Inklusiven Lehrredaktion handelt es sich um ein Berufsvorbereitungsprogramm des Fonds Soziales Wien in Zusammenarbeit mit „Jugend am Werk“, das für die Teilnehmer:innen auf drei Jahre limitiert ist.

Seit 2025 bietet auch die multimediale ORF-Plattform Topos Artikel in Einfacher Sprache an. Verfasst werden diese in Zusammenarbeit mit der Inklusiven Lehrredaktion – teils auf Basis von ORF-Topos-Artikeln, teils exklusiv.

Mit „Einfach Erklärt“ stellt der ORF auch einen Wissenspodcast in Einfacher Sprache zur Verfügung. Dieser wird von der Inklusiven Lehrredaktion gemeinsam mit radio FM4 gestaltet.

Seit Jänner 2022 senden alle Regionalradios einen täglichen Nachrichtenüberblick in Einfacher Sprache. Darüber hinaus gibt es spezielle Angebote einzelner Radiosender: Radio Wien präsentiert beispielsweise jeden Sonntag Nachrichten in Einfacher Sprache in Form eines Wochenrückblicks und Radio Steiermark bringt jeden Freitag die wichtigsten News der Woche als einfach verständliche Nachrichtenmeldungen.

Der ORF TELETEXT bietet ab Seite 470 „Nachrichten leicht verständlich“ in Einfacher Sprache (Sprachstufe B1) an. Ab Seite 480 sind die gleichen tagesaktuellen Meldungen in „Nachrichten leichter verständlich“ in kürzeren Sätzen und auf mehr Zeilen aufgeteilt (Sprachstufe A2) zu finden.